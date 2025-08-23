Banswara में फिर गिरी सरकारी स्कूल की छत और दीवार, टला बड़ा हादसा

Banswara News: शहर के खांदु कॉलोनी में स्थित पीएम श्री महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के एक कमरे और लेब की छत और दीवार अल सुबह गिर गई. गनीमत रही कि इस जर्जर कमरों और लैब को पहले से ही बंद कर रखा था और किसी भी छात्र की यहां पर एंट्री नहीं थी.

सुबह जब स्कूल का स्टाफ पहुंचा तो छत और दीवार गिरी दिखाई दी, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उसकी जानकारी दी. मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी.

यह स्कूल भवन के कई कमरे पहले से ही जर्जर है और कभी भी यहां पर हादसा हो सकता है क्योंकि पिछले दो दिन से लगातार बरसात भी हो रही है और जर्जर भवन जितने भी हैं, वहां पर हादसों का डर बना हुआ भी है.

मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक, आज 23 अगस्त शनिवार को मरुधरा के दौसा, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, नागौर, सीकर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इस दौरान इन जिलों में तेज मेघगर्जन और आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, झमाझम बारिश के साथ तेज सतही हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं. इन रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटा हो सकती है.



मौसम विभाग ने अन्य जिलों जयपुर शहर, कोटा, बीकानेर, बारां, झालावाड़, पाली, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ समेत आसपास के क्षेत्रों में तगड़ी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ आकाशीय बिजली और मेघगर्जन की भी स्थितियां लोगों को भयभीत कर सकती हैं. तेज रफ्तार हवाएं लोगों को खूब परेशान करेंगी.



वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह से एक्टिव हो रहेंगी. इसके चलते दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में कई जगहों पर भारी, कई जगह पर अति भारी बारिश की संभावना है. आगामी तीन-चार दिनों तक झमाझम काले बादल खूब बरसेंगे.