मां ने 6 महीने की प्रेग्नेंसी की डिलीवरी के बाद नाली में फेंका बच्चा, युवक से थे अवैध संबंध

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में युवती ने लगभग 6 माह के भ्रूण को नाली में फेंक दिया. युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ajay ojha
Published: Jan 18, 2026, 03:53 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 03:53 PM IST

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के कन्धारवाड़ी क्षेत्र मे 15 जनवरी को नाली मे मिले भ्रूण मिलने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने खुलासा किया और भ्रूण फेंकने वाली युवती को गिरफ्तार किया है. खुलासे में पता चला कि बदनामी के डर से युवती ने लगभग 6 माह के भ्रूण को नाली में फेंक दिया था. घटना के दो दिन बाद पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया.

प्री-मेच्योर डिलीवरी

पुलिस के अनुसार, युवती किराए पर कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान एक युवक के संपर्क में आई, जिससे उसके संबंध बने. गर्भ ठहरने के बाद उसने यह बात परिजनों को नहीं बताई और चुपचाप बच्चे के जन्म का इंतजार करती रही. करीब छह माह में प्री-मेच्योर डिलीवरी होने पर उसने कमरे के पास ही नाली में भ्रूण फेंक दिया.

महिला की गतिविधियां थी संदिग्ध

कोतवाल बुद्धाराम विश्नोई ने बताया कि 15 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे नाली में भ्रूण पड़ा है. पुलिस ने करीब 2 से 3 माह के भ्रूण को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मॉच्र्युरी में रखवाया. इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि घटनास्थल के पास स्थित एक मकान में किराए पर रहने वाली महिला की गतिविधियां संदिग्ध हैं.

भ्रूण को नाली में फेंका

पुलिस ने संदिग्ध महिला को डिटेन कर सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान महिला ने जन्म छिपाने की नीयत से भ्रूण को नाली में फेंकने की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया. कोतवाली SHO बुधाराम बिश्नोई ने बताया कि युवती दानपुर थाना क्षेत्र (बांसवाड़ा) की रहने वाली है. बांसवाड़ा में किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई कर रही थी.

बांसवाड़ा में दोनों साथ रहे

कुछ माह पहले परीक्षा देने उदयपुर गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई और दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ था. इसके बाद युवक बांसवाड़ा भी आया और दोनों साथ रहे. युवती को पता चला कि वह शराब पीता है फिर उसने उससे बात करना बंद कर दिया.

युवती के पेट में दर्द होने पर हॉस्पिटल से दवा भी लेकर आती थी. कुछ समय बाद युवती को गर्भ ठहरने की जानकारी हुई, लेकिन बदनामी के डर से परिजनों को इस बारे में नहीं बताया. इसी वजह से युवती ने चुपचाप बच्चे के जन्म का इंतजार किया. करीब 6 महीने की प्रेग्नेंसी में प्री-मेच्योर डिलीवरी होने पर भ्रूण को नाली में फेंक दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bansawara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

