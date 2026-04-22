/भाई की शादी के बाद बांसवाड़ा के रहने वाले पटवारी ने MP में की आत्महत्या

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां मध्यप्रदेश में पदस्थ एक पटवारी ने आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद न सिर्फ परिवार, बल्कि राजस्व विभाग में भी हड़कंप मच गया है.

मृतक की पहचान रविशंकर खराड़ी के रूप में हुई है, जो बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र के खजूरी गांव का निवासी था और मध्यप्रदेश के आलोट तहसील में पटवारी के पद पर कार्यरत था.

मानसिक प्रताड़ना और दबाव बनाने के गंभीर आरोप

जानकारी के अनुसार, रविशंकर ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें विभागीय दबाव का जिक्र करते हुए एक महिला नायब तहसीलदार पर मानसिक प्रताड़ना और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख है कि वह इस दबाव के कारण ही यह कदम उठाने को मजबूर हुआ. घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि एक दिन पहले ही परिवार में खुशी का माहौल था. मृतक के भाई की शादी हुई थी और अगले दिन रिसेप्शन का आयोजन भी हुआ लेकिन इसी के बाद रविशंकर ने अपने ही साफे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके से बिस्तर पर सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है.

कार्रवाई की मांग

बताया जा रहा है कि करीब दो वर्ष पहले ही रविशंकर को अपने पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, जिससे परिवार को सहारा मिला था.

घटना के बाद गुस्साए परिजन रतलाम मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हो गए और आरोपित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सुसाइड नोट को जांच का अहम आधार माना जा रहा है.