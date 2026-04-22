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भाई की शादी के बाद बांसवाड़ा के रहने वाले पटवारी ने MP में की आत्महत्या

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र के रहने वाले मध्यप्रदेश में पदस्थ एक पटवारी ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार के साथ राजस्व विभाग में भी हड़कंप मच गया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAjay ojha
Published: Apr 22, 2026, 06:03 PM|Updated: Apr 22, 2026, 06:03 PM
भाई की शादी के बाद बांसवाड़ा के रहने वाले पटवारी ने MP में की आत्महत्या
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Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां मध्यप्रदेश में पदस्थ एक पटवारी ने आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद न सिर्फ परिवार, बल्कि राजस्व विभाग में भी हड़कंप मच गया है.

मृतक की पहचान रविशंकर खराड़ी के रूप में हुई है, जो बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र के खजूरी गांव का निवासी था और मध्यप्रदेश के आलोट तहसील में पटवारी के पद पर कार्यरत था.

मानसिक प्रताड़ना और दबाव बनाने के गंभीर आरोप

जानकारी के अनुसार, रविशंकर ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें विभागीय दबाव का जिक्र करते हुए एक महिला नायब तहसीलदार पर मानसिक प्रताड़ना और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख है कि वह इस दबाव के कारण ही यह कदम उठाने को मजबूर हुआ. घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि एक दिन पहले ही परिवार में खुशी का माहौल था. मृतक के भाई की शादी हुई थी और अगले दिन रिसेप्शन का आयोजन भी हुआ लेकिन इसी के बाद रविशंकर ने अपने ही साफे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके से बिस्तर पर सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है.

कार्रवाई की मांग

बताया जा रहा है कि करीब दो वर्ष पहले ही रविशंकर को अपने पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, जिससे परिवार को सहारा मिला था.

घटना के बाद गुस्साए परिजन रतलाम मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हो गए और आरोपित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सुसाइड नोट को जांच का अहम आधार माना जा रहा है.

अब यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और विभागीय दबाव जैसे गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. सभी की नजर जांच पर टिकी है कि आखिर सच्चाई क्या सामने आती है और मृतक को न्याय मिल पाता है या नहीं.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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