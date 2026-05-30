/Banswara: खाना खाते ही एक ही परिवार के 6 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, होने लगी उल्टी और दस्त

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Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के निचली नाल गांव में एक ही परिवार के छह बच्चे खाना खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए. सभी बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है.
Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के निचली नाल गांव में एक ही परिवार के 6 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए, जिससे गांव में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, सभी बच्चों ने घर पर भोजन किया था, जिसके कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चों को लगातार उल्टियां और दस्त की शिकायत होने लगी.
एक साथ 6 बच्चों की हालत खराब होने पर परिजनों में अफरा-तफरी मच गई और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि बीमार बच्चों में चार लड़कियां और दो लड़के शामिल हैं.
जिला अस्पताल में सभी का उपचार जारी है.
खाद्य सामग्री के सैंपल की जांच
चिकित्सकों ने प्रारंभिक तौर पर इसे फूड पॉइजनिंग का मामला माना है. वहीं, अस्पताल प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी शुरू कर दी है और खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. एक ही परिवार के छह बच्चों के अचानक बीमार होने की खबर से पूरे गांव में चिंता का माहौल है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
किस वजह से हो जाता है फूड पॉइजनिंग?
जानकारी के मुताबिक, फूड पॉइजनिंग मुख्य रूप से दूषित या फिर बासी खाना और पानी की वजह से हो जाती है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या हानिकारक टॉक्सिन्स आंतों में सूजन और संक्रमण पैदा करते हैं.
इन बातों का रखें हमेशा ध्यान
ऐसे में हमेशा खाना बनाते समय, खाना खाने से पहले हाथों को साफ तरीके के धोना चाहिए. साथ ही पके हुए खाने को सामान्य तापमान पर घंटों खुला ना छोड़े क्योंकि इससे उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है.
इसके अलावा मांस, मछली या सब्जियों को ठीक से न पकाना, जिससे उनमें मौजूद हानिकारक कीटाणु जिंदा रह जाते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं.
शरीर को हाइड्रेटेड रखना है जरूरी
अगर आपको फूड पॉइजनिंग को जल्दी ठीक करना है तो शरीर को हाइड्रेटेड रखना, उल्टी-दस्त के जरिए निकले इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करना और पेट को आराम देना सबसे जरूरी है. ऐसे में सादा पानी पीने के बजाय ओआरएस का घोल या फिर नींबू-पानी पिएं. यह उल्टी और दस्त से हुए नुकसान की भरपाई करता है. साथ ही ध्यान रखें कि एक बार में ज्यादा पानी न पिएं, बल्कि हर 5-10 मिनट में घूंट-घूंट करके पिएं.
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