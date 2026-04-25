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Banswara: प्रेमी की शादी से आहत छात्रा ने दी जान, सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर लगाई स्टोरी

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली.वह अपने प्रेमी की शादी तय होने से काफी आहत थी. 

Edited bySneha AggarwalReported byAjay ojha
Published: Apr 25, 2026, 08:11 PM|Updated: Apr 25, 2026, 08:11 PM
Banswara: प्रेमी की शादी से आहत छात्रा ने दी जान, सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर लगाई स्टोरी
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Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र में एक वेटनरी कॉलेज की छात्रा ने आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, छात्रा 22 तारीख को उदयपुर से अपने घर लौटी थी. बताया जा रहा है कि वह अपने प्रेमी की शादी तय होने से काफी आहत थी.

घटना से पहले प्रेमी खुद शादी का कार्ड देने उसके घर आया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. परिजनों के अनुसार, इसी बात से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठा लिया. सुसाइड से पहले छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर स्टोरी के रूप में भी साझा की थी, जो अब जांच का हिस्सा है.

घटना की सूचना मिलते ही कंसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया है. यह मामला रोहनिया मैजी पंचायत के जालिमपुरा गांव का है. थाना अधिकारी राजवीर सिंह पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं.

वहीं, झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे के टंकी क्षेत्र के पास उस समय खुशियों का माहौल गम में बदल गया, जब घर में होने वाली भाई-बहन की शादी से पहले परिवार की एक विवाहिता ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया.
पिता रामपाल सुमन ने बताया कि उनके परिवार में पुत्र गोलू और पुत्री पिंकी, दोनों सगे भाई-बहन की शादी बारां में एक ही परिवार में तय हुई थी.

विवाह को लेकर पूरे परिवार में जबरदस्त उत्साह था और तैयारियां भी पूरे जोर-शोर से चल रही थीं. शुक्रवार को दोनों के लग्न कार्यक्रम के लिए परिवार के सदस्य मामा के घर गए हुए थे. इसी बीच परिवार की एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता अनीता (30) पत्नी सोनू सुमन ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

घटना की सूचना मिलते ही पनवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी जाकिर हुसैन और डीएसपी गरिमा जिंदल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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