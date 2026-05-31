/बांसवाड़ा में विवाहिता पर सिरफिरे युवक ने ब्लेड से किया जानलेवा हमला, आए 25 टांके

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तेजपुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जानकारी के अनुसार, विवाहिता रेखा पत्नी राकेश पर एक युवक ने धारदार ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में महिला के गले, कमर और पैर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह खून से लथपथ होकर मौके पर गिर पड़ी.

परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया. बताया जा रहा है कि महिला के शरीर पर गहरे घाव होने के कारण करीब 25 टांके लगाए गए हैं. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में इलाज जारी है.

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आरोप है कि सिरफिरे युवक सुजल ने वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

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झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के खिमाखेड़ी रूपपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला हो गया. आरोप है कि एक भाई को ट्रैक्टर से कुचला गया, जबकि दूसरे को लाठी-डंडों और पत्थरों से बुरी तरह पीटा गया. दोनों भाइयों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, खिमाखेड़ी रूपपुरा निवासी पूरीलाल गुर्जर और उनके भाई हेमराज गुर्जर पर कुछ लोगों ने हमला किया. पूरीलाल जब मवेशियों के लिए भूसा भर रहे थे, उसी दौरान उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया. वहीं, हेमराज के साथ लाठी-डंडों और पत्थरों से मारपीट की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद परिजनों ने दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर कर दिया.



घायलों के छोटे भाई देवीलाल गुर्जर ने बताया कि आरोपियों द्वारा पहले भी उनके परिवार के साथ मारपीट की घटनाएं की जा चुकी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस बार उनके भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया है. घटना की सूचना मिलने पर बकानी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है.