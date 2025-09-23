बांसवाड़ा को मिली बड़ी सौगात, हजारों परिवारों की बदलेगी किस्मत

Banswara News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बांसवाड़ा जाते समय डूंगरपुर जिले के आसपुर में रुके, जहां उन्होंने आगामी कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने बांसवाड़ा में बनने वाले परमाणु बिजली घर को प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात बताया.

पीएम मोदी के दौरे की तैयारी

आसपुर डाक बंगले में मदन राठौड़ ने भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने 25 सितंबर को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा की. राठौड़ ने डूंगरपुर जिले के कार्यकर्ताओं और जनता से आग्रह किया कि वे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हों. इस पर जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने आश्वासन दिया कि हर विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे.

परमाणु बिजली घर: विकास का वरदान

मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को वागड़ की धरती बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करेंगे. उन्होंने इस परियोजना को बांसवाड़ा और पूरे राजस्थान के लिए एक वरदान बताया. राठौड़ ने कहा कि परमाणु बिजली घर की स्थापना से न केवल बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी, बल्कि यह क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी गति देगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना से हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

यह दौरा और परमाणु बिजली घर की घोषणा इस बात का संकेत है कि भाजपा सरकार वागड़ क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में यहां बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

