राजस्थान के इन दो जिलों में वन्यजीवों का आतंक, एक ओर पैंथर, दूसरी ओर डर से कांपे ग्रामीण

Banswara news: राजस्थान के दो अलग-अलग जिलों से वन्यजीवों की मौजूदगी की खबरें सामने आई हैं, जहां एक ओर बांसवाड़ा में पैंथर और उसके शावकों ने कौतूहल पैदा किया, वहीं कोटा के इटावा क्षेत्र में पगमार्ग (पंजों के निशान) दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है.

बांसवाड़ा: शहर के बीच दिखे पैंथर शावक

बांसवाड़ा जिले में मंगलवार का दिन रोमांचक रहा. शहर के बीचों-बीच स्थित श्यामपुरा वन क्षेत्र में पहली बार दो पैंथर शावक दिखाई दिए. यह इलाका पहले से ही पैंथर की पसंदीदा जगह बन चुका है. दोनों शावक एक नाले के पास सूअर का शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे थे. यह दृश्य देखकर राहगीर रोमांचित हो उठे और बेहद कम दूरी से अपने मोबाइल कैमरों में उनकी तस्वीरें और वीडियो खींचने लगे. शावक इस भीड़ के प्रति पूरी तरह बेफिक्र नजर आए और लगभग 20 मिनट तक दीवार पर बैठे रहे. हालांकि, जब भीड़ बहुत बढ़ गई, तो वे वापस जंगल में लौट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी दिन, दूसरा मामला उदयपुर स्टेट हाइवे पर लोहारिया स्थित कपालेश्वर मंदिर के पास सामने आया. गनोड़ा निवासी नर्सिंगकर्मी धीरेंद्र व्यास जब पालोदा से लौट रहे थे, तो उन्हें सड़क पर करीब 10 मीटर की दूरी पर एक पैंथर दिखाई दिया. कुछ देर बाद वह पैंथर भी जंगल में चला गया.

कोटा: खेतों में दिखे वन्यजीव के पगमार्क

उधर, कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में वन्यजीव की मौजूदगी ने ग्रामीणों में भय पैदा कर दिया है. इटावा के बम्बुलिया गांव की बस्ती के पास खेतों में एक बड़े वन्यजीव के स्पष्ट पगमार्क दिखाई दिए हैं. यह क्षेत्र रणथंभौर अभयारण्य से सटा हुआ है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कोई वन्यजीव भटककर गांव के आसपास आ गया है. ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की सूचना रामगढ़ विषधारी बूंदी अभयारण्य और वन विभाग के अधिकारियों को दी है. गांव के आसपास वन्यजीव की संभावना के चलते ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है और वे सुरक्षित रहने के लिए सतर्कता बरत रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-