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क्रिमिनल्स पर कहर बनकर टूटी बांसवाड़ा पुलिस, 90 दिनों में की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, आंकड़े उड़ा देंगे होश!

Banswara News: बांसवाड़ा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के विशेष अभियान में 328 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें 22 ईनामी बदमाश, 104 टॉप टेन अपराधी और 202 स्थाई वारंटी, भगोड़े और मफरूर शामिल हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ajay ojha
Published:Aug 21, 2026, 11:39 AM IST | Updated:Aug 21, 2026, 11:39 AM IST
क्रिमिनल्स पर कहर बनकर टूटी बांसवाड़ा पुलिस, 90 दिनों में की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, आंकड़े उड़ा देंगे होश!
Image Credit: अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी.

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. राजस्थान पुलिस के "आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय" के स्लोगन को जमीन पर उतारने के लिए जिला पुलिस ने पिछले 90 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है. राजस्थान के DGP राजीव शर्मा और उदयपुर रेंज IG गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में बांसवाड़ा SP सुधीर जोशी की अगुवाई में ईनामी बदमाशों, स्थाई वारंटियों और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया.

पुलिस के अनुसार इस अभियान के दौरान 90 दिनों में कुल 328 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 22 ईनामी बदमाश, 104 थाना स्तर के टॉप टेन अपराधी और 202 स्थाई वारंटी, भगोड़े व मफरूर अपराधी शामिल हैं. पुलिस की लगातार कार्रवाई से अपराधियों में भय का माहौल बना है और कई अपराधियों के जिले से बाहर चले जाने की बात भी सामने आई है.

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22 ईनामी बदमाश गिरफ्तार

बांसवाड़ा पुलिस ने अभियान के तहत 22 ऐसे अपराधियों को पकड़ा है, जिन पर पुलिस की ओर से इनाम घोषित था. इन सभी पर कुल 1 लाख 65 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

गिरफ्तार किए गए बदमाशों में फलोदी निवासी सोमराज विश्नोई भी शामिल है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम था. वहीं देहरादून निवासी नन्दलाल मौर्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

104 टॉप टेन अपराधी पुलिस की गिरफ्त में

थाना स्तर पर चिन्हित टॉप टेन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया. इसके तहत पुलिस ने 104 अपराधियों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई में सदर थाना सबसे आगे रहा, जहां पुलिस ने 27 टॉप टेन अपराधियों को पकड़ा.

इसके बाद शहर की राजतालाब थाना पुलिस ने 13 और सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया. अन्य थानों की पुलिस ने भी अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की.

202 स्थाई वारंटी और भगोड़े गिरफ्तार

पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी. इस कार्रवाई में 202 स्थाई वारंटी, भगोड़े और मफरूर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें कई आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे.

इस कार्रवाई में कोतवाली थाना पुलिस ने सबसे ज्यादा 84 अपराधियों को गिरफ्तार किया. पुलिस की लगातार दबिश से ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने में मदद मिली है, जो कई दिनों, महीनों और वर्षों से फरार चल रहे थे.

तस्करों पर भी पुलिस की नजर

SP सुधीर जोशी के अभियान में केवल वारंटी और वांछित अपराधी ही नहीं, बल्कि शराब तस्करी, अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों से जुड़े मामलों में शामिल आरोपी भी पुलिस के निशाने पर हैं. 90 दिनों में गिरफ्तार किए गए 328 अपराधियों में ऐसे आरोपी भी शामिल हैं.

पुलिस की सूची में अभी कई अन्य तस्कर भी शामिल हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए रणनीति तैयार की जा रही है. SP सुधीर जोशी ने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है. अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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