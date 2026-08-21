/क्रिमिनल्स पर कहर बनकर टूटी बांसवाड़ा पुलिस, 90 दिनों में की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, आंकड़े उड़ा देंगे होश!

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. राजस्थान पुलिस के "आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय" के स्लोगन को जमीन पर उतारने के लिए जिला पुलिस ने पिछले 90 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है. राजस्थान के DGP राजीव शर्मा और उदयपुर रेंज IG गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में बांसवाड़ा SP सुधीर जोशी की अगुवाई में ईनामी बदमाशों, स्थाई वारंटियों और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया.

पुलिस के अनुसार इस अभियान के दौरान 90 दिनों में कुल 328 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 22 ईनामी बदमाश, 104 थाना स्तर के टॉप टेन अपराधी और 202 स्थाई वारंटी, भगोड़े व मफरूर अपराधी शामिल हैं. पुलिस की लगातार कार्रवाई से अपराधियों में भय का माहौल बना है और कई अपराधियों के जिले से बाहर चले जाने की बात भी सामने आई है.

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22 ईनामी बदमाश गिरफ्तार

बांसवाड़ा पुलिस ने अभियान के तहत 22 ऐसे अपराधियों को पकड़ा है, जिन पर पुलिस की ओर से इनाम घोषित था. इन सभी पर कुल 1 लाख 65 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

गिरफ्तार किए गए बदमाशों में फलोदी निवासी सोमराज विश्नोई भी शामिल है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम था. वहीं देहरादून निवासी नन्दलाल मौर्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

104 टॉप टेन अपराधी पुलिस की गिरफ्त में

थाना स्तर पर चिन्हित टॉप टेन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया. इसके तहत पुलिस ने 104 अपराधियों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई में सदर थाना सबसे आगे रहा, जहां पुलिस ने 27 टॉप टेन अपराधियों को पकड़ा.

इसके बाद शहर की राजतालाब थाना पुलिस ने 13 और सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया. अन्य थानों की पुलिस ने भी अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की.

202 स्थाई वारंटी और भगोड़े गिरफ्तार

पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी. इस कार्रवाई में 202 स्थाई वारंटी, भगोड़े और मफरूर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें कई आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे.

इस कार्रवाई में कोतवाली थाना पुलिस ने सबसे ज्यादा 84 अपराधियों को गिरफ्तार किया. पुलिस की लगातार दबिश से ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने में मदद मिली है, जो कई दिनों, महीनों और वर्षों से फरार चल रहे थे.

तस्करों पर भी पुलिस की नजर

SP सुधीर जोशी के अभियान में केवल वारंटी और वांछित अपराधी ही नहीं, बल्कि शराब तस्करी, अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों से जुड़े मामलों में शामिल आरोपी भी पुलिस के निशाने पर हैं. 90 दिनों में गिरफ्तार किए गए 328 अपराधियों में ऐसे आरोपी भी शामिल हैं.

पुलिस की सूची में अभी कई अन्य तस्कर भी शामिल हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए रणनीति तैयार की जा रही है. SP सुधीर जोशी ने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है. अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.