/बांसवाड़ा में पुलिस के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब, तेज बारिश में भी गूंजे पुलिस जिंदाबाद के नारे

Banswara News: बांसवाड़ा में नीट पेपर लीक विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अब शहर में पुलिस के समर्थन में समाजजन खुलकर सामने आए हैं. शुक्रवार को जिला कलेक्ट्री गेट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और बांसवाड़ा पुलिस, दिल्ली पुलिस तथा सेना के जवानों के समर्थन में नारे लगाए. प्रदर्शन के दौरान लगातार बारिश होती रही, लेकिन इसके बावजूद समाजजन मौके पर डटे रहे और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों के प्रति अपना समर्थन जताया.

कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों के समर्थन में एकजुट हुए लोग

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प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है और इस जिम्मेदारी को निभाने वाली पुलिस और सुरक्षा बलों का सम्मान किया जाना चाहिए. समाजजनों ने बांसवाड़ा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सेना के जवानों के समर्थन में नारे लगाकर उनके कार्यों की सराहना की.

रिटायर्ड आर्मी जवान ने रखी अपनी बात

प्रदर्शन के दौरान एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कुछ नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पढ़े लिखे छात्रों को आगे कर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग उचित हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ना और हिंसा जैसी स्थिति पैदा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. उनका कहना था कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना सभी का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

कुछ नेताओं की भूमिका पर उठाए सवाल

प्रदर्शन में शामिल समाजजनों ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं की भूमिका के कारण गुरुवार को तनावपूर्ण हालात बने. उनका कहना था कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा पैदा न हो.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

समाजजनों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया और प्रशासन से मांग की कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उनका कहना था कि शांति और सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की हिंसा या तनाव की स्थिति से बचना चाहिए.

पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस रही तैनात

प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्ट्री गेट पर पुलिस बल भी तैनात रहा. पुलिस ने पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति पर नजर बनाए रखी. प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और समाजजनों ने पुलिस एवं सुरक्षा बलों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया.