बांसवाड़ा पुलिस का ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, 40 दिन में 322 वांछित अपराधी गिरफ्तार

Banswara News: जिले के रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने उदयपुर रेंज के सभी जिलों में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले के एसपी सुधीर जोशी भी एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं.

एसपी के निर्देशन में बांसवाड़ा पुलिस ने महज 40 दिनों में 322 फरार अपराधीयों को गिरफ्तार किया है. इन अपराधियों में कई फरार वांछित अपराधियों में इनामी अपराधी भी शामिल हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

कई वांछित अरेस्ट

एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि आईजी के निर्देशन में इस अभियान को चलाया जा रहा है, इस अभियान का मुख्य उपदेश है की पिछले लंबे समय से अपराध कर कर जो फरार चल रहे वांछित अपराधी, भगोड़े जो थे उनकी गिरफ्तारी की जाए, इसको लेकर बांसवाड़ा जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र की टीमों ने बेहतर काम किया और महज 40 दिनों में 322 जो पिछले लंबे समय से फरार चल रहे थे. यह वांछित अपराधी उनको गिरफ्तार किया है.

इन गिरफ्तार आरोपियों में कई शातिर वांछित अपराधी है और इनामी बदमाश भी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया है. यह अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा और जितने भी थाना क्षेत्र के वांछित अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा.

गिरफ्तार आरोपियों में हत्या, लूट चोरी, मारपीट, डकैती, एनडीपीएस सहित कई विभिन्न मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे आरोपी उनको गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अभियान के बाद बदमाशों में भी भाई का माहौल बना हुआ है.

