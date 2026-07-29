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बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकराई, एक छात्र की मौत

Banswara News: बांसवाड़ा के दाहोद मार्ग पर स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए. दो की हालत गंभीर है. एक छात्र को उदयपुर रेफर किया गया. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ajay ojha
Published:Jul 29, 2026, 11:37 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 11:37 AM IST
बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकराई, एक छात्र की मौत
Image Credit: स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकरा गई.

Banswara News: बांसवाड़ा शहर के दाहोद मार्ग पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. स्कूली बच्चों से भरी एक वैन खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए. घायलों में दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे के बाद मची चीख-पुकार
दुर्घटना के बाद मौके पर बच्चों की चीख-पुकार मच गई. हादसा देखकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए. लोगों ने घायल बच्चों को संभाला और पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया. गंभीर रूप से घायल एक छात्र की हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर किया गया है.

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सेंट पॉल स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही थी वैन
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई वैन सेंट पॉल स्कूल के छात्र-छात्राओं को लेकर स्कूल जा रही थी. इसी दौरान दाहोद मार्ग पर वह खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. हादसे की सूचना मिलने के बाद बच्चों के परिजनों में भी चिंता फैल गई. वहीं, मृतक छात्र के परिवार में हादसे के बाद मातम छा गया है.

बाल वाहिनी नियमों की भी जांच
हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि बच्चों को ले जाने वाली यह वैन बाल वाहिनी नियमों के विपरीत संचालित की जा रही थी. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी पड़ताल की जा रही है. साथ ही दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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