/बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकराई, एक छात्र की मौत

Banswara News: बांसवाड़ा शहर के दाहोद मार्ग पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. स्कूली बच्चों से भरी एक वैन खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए. घायलों में दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे के बाद मची चीख-पुकार

दुर्घटना के बाद मौके पर बच्चों की चीख-पुकार मच गई. हादसा देखकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए. लोगों ने घायल बच्चों को संभाला और पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया. गंभीर रूप से घायल एक छात्र की हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर किया गया है.

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सेंट पॉल स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही थी वैन

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई वैन सेंट पॉल स्कूल के छात्र-छात्राओं को लेकर स्कूल जा रही थी. इसी दौरान दाहोद मार्ग पर वह खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. हादसे की सूचना मिलने के बाद बच्चों के परिजनों में भी चिंता फैल गई. वहीं, मृतक छात्र के परिवार में हादसे के बाद मातम छा गया है.

बाल वाहिनी नियमों की भी जांच

हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि बच्चों को ले जाने वाली यह वैन बाल वाहिनी नियमों के विपरीत संचालित की जा रही थी. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी पड़ताल की जा रही है. साथ ही दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.