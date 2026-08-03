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बांसवाड़ा स्कूल वैन हादसे के बाद कई टेंपो जब्त, ड्राइवर बोले - हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे ?

Banswara News : बांसवाड़ा में स्कूल  वैन हादसे में एक बच्चे की मौत और 15 के घायल होने के बाद कई वाहनों को जब्त किया गया है, जो स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करते थे. कार्रवाई से नाराज टेंपों चालकों ने मानवीय आधार पर टेंपो छोड़ने की मांग की और कहा की टेंपो से ही हमारा घर चलता है.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Ajay ojha
Published:Aug 03, 2026, 03:25 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 03:25 PM IST
बांसवाड़ा स्कूल वैन हादसे के बाद कई टेंपो जब्त, ड्राइवर बोले - हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे ?
Image Credit: बांसवाड़ा में टेंपो चालकों का प्रदर्शन

Banswara News : बांसवाड़ा शहर में स्कूल वैन हादसे के बाद प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो को जब्त किए जाने के विरोध में सैकड़ों ऑटो चालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गये. इन लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जब्त टेंपो छोड़ने और राहत देने की मांग की.

हम क्या खाएंगे अगर टेंपों ही जब्त कर लोगे

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टेंपो संचालकों का कहना था कि हादसे के बाद प्रशासन की कार्रवाई उचित है, लेकिन उन्हें भी अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे से सभी नियमों का पालन करेंगे और गाड़ियों को निर्धारित मानकों के मुताबिक ही चलाएंगे. चालकों ने कहा कि टेंपो ही उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र जरिया है. जिसके जब्त रहने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

ट्रक में जा घुसी थी स्कूल वैन, एक बच्चे की हुई मौत

याद दिला दें कि बांसवाड़ा में 29 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन हुए सड़क हादसे में स्कूल के बच्चों की वैन, सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी थी. हादसे में एक छात्र की मौत हो गयी और कई बच्चे घायल हुए. जिनमें दो की हालत गंभीर है.

हादसे के बाद एक्टिव मोड में प्रशासन

हादसे के बाद बांसवाड़ा पुलिस ने प्राइवेट स्कूलों वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की और विशेष जांच अभियान चलाया गया. करीब 20 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया. वहीं मामले पर स्थानीय प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है. बाल वाहिनी में स्पीड गवर्नर और जाली लगी होनी चाहिए. क्षमता से ज्यादा बच्चे गाड़ी में ना बैठे.गाड़ी में फायर सेफ्टी का इंतेजाम हो और ड्राइवर निर्धारित यूनिफॉर्म में रहे.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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