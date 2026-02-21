Banswara News: SIR-2026 में 1.17 लाख वोटर्स के कटे नाम, महिला मतदाताओं का घटा आंकड़ा

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा में निर्वाचन विभाग ने शनिवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया. बांसवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत यादव ने बताया कि नए आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब कुल वोटर्स की संख्या 13 लाख 58 हजार 812 हो गई है. यह प्रारूप प्रकाशन के समय रही संख्या 13 लाख 24 हजार 642 से 2.58% ज्यादा है जबकि 1 लाख 17 हजार 73 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं.

विभाग के अनुसार, जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से अधिक है. कुल 13.58 लाख मतदाताओं में से 6,93,320 पुरुष और 6,65,476 महिला मतदाता हैं. वहीं, जिले में 16 थर्ड जेंडर (ट्रांसजेंडर) मतदाता भी पंजीकृत हैं. जिले का जेंडर रेशियो (लिंगानुपात) निर्वाचन नामावली के अनुसार 960 दर्ज किया गया है.

पहली बार वोट डालने के लिए तैयार

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिले में कुल 36,443 फॉर्म-6 (नाम जुड़वाने के लिए) प्राप्त हुए जबकि 2,273 फॉर्म-7 (नाम हटवाने के लिए) और 4,906 फॉर्म-8 स्थान परिवर्तन और नाम संशोधन के लिए प्राप्त हुए थे.

आंकड़ों के अनुसार, पहली बार वोट डालने के लिए तैयार 18-19 आयु वर्ग के 22,369 युवाओं ने अपना नाम जुड़वाया है. वहीं, जिले में सबसे बड़ा मतदाता समूह 30-39 आयु वर्ग का है. इसमें 3,57,756 मतदाता शामिल हैं. बुजुर्ग मतदाताओं की बात करें तो 80 आयु वर्ग में 27,242 मतदाता दर्ज हैं. कुल 1684 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी.

जिले की विधानसभा में मतदाताओं की स्थिति

जिले की घाटोल विधानसभा में 345 पोलिंग स्टेशन हैं और कुल मतदाता की संख्या 278672 है, जिसमें महिला मतदाता 136323,पुरुष मतदाता की संख्या 142349 है. इस विधानसभा में 9651 मतदाता बढ़ें हैं. गढ़ी विधानसभा में 333 पोलिंग स्टेशन है और कुल मतदाता की संख्या 278900 है, जिसमें महिला मतदाता 136253, पुरुष मतदाता की संख्या 142647 है. इस विधानसभा में 4902 मतदाता बढ़ें हैं.

बांसवाड़ा विधानसभा में 337 पोलिंग स्टेशन हैं और कुल मतदाता की संख्या 267535है, जिसमें महिला मतदाता 132220, पुरुष मतदाता की संख्या 135315 हैं. इस विधानसभा में 5760 मतदाता बढ़ें है. बागीदोरा विधानसभा में 340 पोलिंग स्टेशन हैं और कुल मतदाता की संख्या 265273 है, जिसमें महिला मतदाता 128839, पुरुष मतदाता की संख्या 136434 है. इस विधानसभा में 5799 मतदाता बढ़ें है. वहीं, कुशलगढ़ विधानसभा में 329 पोलिंग स्टेशन हैं और कुल मतदाता की संख्या 268432 है, जिसमें महिला मतदाता 131857, पुरुष मतदाता की संख्या 136575 है. इस विधानसभा में 8148 मतदाता बढ़ें है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-