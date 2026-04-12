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गुटका थूकते ही युवक की मौत, वजह जान दंग रह जाएंगे आप

Gutkha spitting accident: गुटखा थूकने की छोटी सी लापरवाही एक दिव्यांग युवक की जान ले गई. आंबापुरा थाना क्षेत्र के पाड़ला गांव में शनिवार शाम को यह दर्दनाक हादसा हुआ.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAjay ojha
Published:Apr 12, 2026, 09:58 AM IST | Updated:Apr 12, 2026, 09:58 AM IST

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गुटका थूकते ही युवक की मौत, वजह जान दंग रह जाएंगे आप

Banswara News: एक छोटी सी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ी. गुटखा थूकने के चक्कर में एक दिव्यांग युवक चलते ट्रैक्टर से गिर गया और ट्रॉली के पहिए के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. यह दर्दनाक घटना शनिवार शाम को बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के पाड़ला गांव में हुई.


दिव्यांग युवक की लापरवाही बनी मौत का कारण
मृतक की पहचान कालीपान निवासी महेश पुत्र रायचंद के रूप में हुई है. महेश एक हाथ से दिव्यांग था. वह शनिवार शाम ट्रैक्टर में बैठकर गांव की ओर जा रहा था. ट्रैक्टर चल रहा था और महेश ट्रैक्टर की सीट पर बैठा हुआ था. गुटखा खाने के लिए महेश ने अपना दूसरा हाथ भी ट्रैक्टर के सहारे से हटा लिया. ठीक उसी पल ट्रैक्टर का पहिया एक गड्ढे में चला गया. अचानक हुए झटके से महेश का संतुलन बिगड़ गया और वह चलते-चलते ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा. गिरते ही ट्रॉली का भारी पहिया उसके शरीर के ऊपर से गुजर गया.

घटना स्थल पर मचा हड़कंप
महेश के गिरते ही आसपास मौजूद लोगों ने चीखना शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे. युवक को लहूलुहान हालत में देखकर सभी सकते में आ गए. तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया. एम्बुलेंस के पहुंचने तक महेश बहुत ज्यादा खून बहा चुका था.

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अस्पताल में दम तोड़ा
एम्बुलेंस द्वारा महेश को तुरंत एमजी अस्पताल बांसवाड़ा पहुंचाया गया. इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन युवक की हालत पहले से ही बहुत गंभीर थी. इलाज के दौरान महेश की मौत हो गई.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
मृतक के परिजनों का रोना-धोना देखने लायक था. महेश परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. परिजनों ने बताया कि महेश दिव्यांग होने के बावजूद भी मेहनत से काम करता था. एक छोटी सी लापरवाही ने पूरे परिवार को हमेशा के लिए उदास कर दिया. आंबापुरा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस ने मामले में अकस्मात मौत का मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि पुलिस घटना की सही वजह और पूरी जानकारी जुटा रही है.

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