/बांसवाड़ा में मेंढक-मेंढकी की शादी, 'दुल्हन'ने पहना लहंगा, निभाई सगाई की से लेकर विदाई की रस्में

Banswara News: राजस्थान के चेरापूंजी कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिले में अच्छी बरसात को लेकर एक अनूठी शादी का आयोजन हर साल किया जाता है. इस बार भी इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए शहर के डेंगली माता क्षेत्र में मेंढक-मेंढकी की शादी धूमधाम से रचाई गई.

इस शादी में पहले सगाई हुई, फिर सात फेरे लिए गए, इनको सजाया गया और बाद में शादी होने के बाद प्रोसेशन निकाला गया. इस आयोजन में क्षेत्र के कई लोगों ने भाग लिया. इस शादी के बाद लोगों को क्षेत्र में अच्छी बरसात की आस है.

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बांसवाड़ा की अनोखी शादी

बताया जाता है कि हर साल इस शादी के बाद जिले में अधिक बरसात होती है. इस शादी के आयोजकों का कहना है कि क्षेत्र में अच्छी बरसात होंगी तों सभी बांध, तालाब भर जायेंगे और किसानों को खेती के लिए पानी समय पर मिल जाएगा. भारत में एक मात्र यह बांसवाड़ा शहर है, जहां यह अनोखी शादी होती है.

वैदिक रीति-रिवाज के साथ निभाई गई सभी रस्में

मेंढक-मेंढकी का शुभ विवाह पूरे रीति-रिवाज के साथ करवाया गया. साथ ही शादी से पहले बाकायदा पूरे शहर में निमंत्रण पत्रिकाएं बांटी गईं थी. लोगों को इस मांगलिक समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था. इस दौरान शादी की रस्में पूरी श्रद्धा और वैदिक रीति-रिवाज के साथ निभाई गई और शुभ मुहूर्त में शादी करवाई गई.



दूल्हा-दुल्हन की तरह पहनाए गए कपड़े

वहीं, शादी में मेंढक और मेंढकी को दूल्हा-दुल्हन की तरह कपड़े पहनाए गए. साथ ही गहने पहनाए गए और हल्दी-मेहंदी जैसी सभी पारंपरिक रस्में निभाई गईं. शादी में मेंढकी को बकायदा लहंगा पहनाया गया. इस शादी के बाद लोगों को मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी गईं. इस अनोखी शादी को विवाह को देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे.

मेंढकी की विदाई

शादी के दौरान ढोल-नगाड़ों की धुन पर बारात निकाली गई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मेंढक-मेंढकी के सात फेरे लिए. इसके बाद मेंढकी की विदाई की रस्म भी निभाई गई.

