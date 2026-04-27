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बांसवाड़ा में मर्डर, 30 घरों में आगजनी, किस खौफ में जी रहे दो गांव ?

Banswara News : बांसवाड़ा के टामटिया और बस्सी आड़ा गांव में पुरानी रंजिश के मामले में एक युवक की हत्या, 30 घरों में आगजनी और पुलिस पर पथराव के बाद भी कोई भी कुछ बोलने के तैयार नहीं है,पुलिस का कहना है किसी ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, आखिर वजह क्या है ?

Edited byPragati PantReported byAjay ojha
Published: Apr 27, 2026, 02:24 PM|Updated: Apr 27, 2026, 02:24 PM
बांसवाड़ा में मर्डर, 30 घरों में आगजनी, किस खौफ में जी रहे दो गांव ?
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Banswara Violence : बांसवाड़ा में एक युवक की हत्या कर दी जाती है. दो गांव के लोग आमने सामने हो जाते है, आगजनी होती है पुलिस पर पथराव होता है, लेकिन फिर भी कोई पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है.

दोनों ही गांव टामटिया और बस्सी आड़ा में अब चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात है. लेकिन गांव के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है. दोनों गांव में मातम पसरा है. अभी भी हालात बेकाबू जैसे हैं. गांव के लोगों के बीच खौफ का आलम है. पुलिस की मौजदूगी के बाद कोई रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार नहीं है.

जानकारी के मुताबिक जब गांव में बिगड़ते हालात की सूचना पर जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया और एसपी सुधीर जोशी भी मौके पर पहुंचे , पर ग्रामीणों ने रात को पुलिस और फायर ब्रिगेड को गांव में अंदर जाने से रोका.

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रात में ही करीब 30 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने नहीं दिया गया. जिससे कई गाड़ियां मवेशी जल करराख हो गये. इधर मृतक युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. आगजनी के बाद अभियुक्त मौके से फरार है. मृतक के पोस्टमार्टम के लिए परिवार के लोगों से बातचीत की गयी.

पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून अपने हाथ में न लें. प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.

पर सबसे अजीब बात ये है कि दोनों की पक्षों से कोई मामला दर्ज अभी तक रिपोर्ट नहीं कराया गया है. हालात सामान्य हो इसके लिए पुलिस को चाहिए की दोनों गांव के प्रमुख लोगों से बात करें और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दें.

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Pragati Pant

प्रगति अवस्थी, एक अनुभवी पत्रकार और डिजिटल कंटेट मास्टर मानी जाती है, जो रीजनल खबरों की संभावनाओं और उसे एक नए आयाम तक पहुंचाना बखूबी जानती है. इलेक्ट्रोनिक मीडिया में 12 से ज्यादा साल के अनुभव के बाद डिजिटल मीडिया की बारीकियों और यूजर्स की पसंद ना पसंद के मुताबिक खबरों को ढाल देना इनकी खूबी है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

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