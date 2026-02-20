Zee Rajasthan
Banswara: मौसम मे बदलाव, हल्की बारीश और तेज हवाओ ने किसानों को रुलाया

Rajasthan News: बांसवाड़ा में मौसम के बदलाव ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, बीती रात हल्की बारीश और तेज हवाओ से गेहूं की फंसले आड़ी पड़ी हुई हैं.जिसने किसानों को रुलाया दिया है. 

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAjay ojha
Published:Feb 20, 2026, 04:08 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 04:08 PM IST

Banswara Weather News: बांसवाड़ा में बुधवार और गुरुवार को मौसम मे बदलाव, सुबह सुबह हल्की बारीश और कही जगह ओले गिरने के साथ ही बीती रात्रि को चली तेज हवाओ ने किसानों की मेंहनत पर पानी फेर दिया और मौसम और प्रकति की मार ने किसानों को रुला दिया।

भारी नुकसान

मौसम के इस कहर ने बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र के बोरवट,बोदला, पंचायत बोरवट तहसील चिड़ियावासा, बडगाव, भचडिया, ठीकरिया,बोरवट, बोदला, टामटिया,सियापुर, नांदिया सालिया सहित तहसील क्षेत्र के गावों कही जगह खेतो मे गेहूं की फंसले आड़ी पड़ गई.जो फसल पकने को तैयार और होली बाद कटाई होनी थी.इससे पूर्ब ही ठीक समय भारी नुकसान से कर्ज मे डूबे किसानों की आशाओ पर पानी फिर गया.

किसानों में आक्रोश

भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष रणछोड़ पटेल बोदला, नारेग गोयल, वकतेंगग भाई रणछोड़ भाई, नरसिंह, गुमानसिंह गोयल, अर्जुन देवा एवं क्षेत्र के समस्त किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुवे कहा की हमारा जिले का दुर्भाग्य हे की लगातार पांच वर्षो से नुकसान के बावजूद भी आज तक प्रशासन और सरकार ने किसानों को कोई मुहावजा नहीं दिया और अधिकारी ऑफिस मे बैठे- बैठे मनमर्जी फर्जी झूठे आकड़े भेज कर कोई नुकसान नहीं होने की गलत बयान बाजी करते हे.

बड़े आंदोलन की चेतावनी

किसानों ने कहा की पुराना बकाया मुहावजा और वर्तमान मे हुवे नुकसान पर प्रशासन और सरकार जल्द ही विचार नहीं करती हे.और किसानों के हित मे फैसला नहीं होता हे.किसान जल्द ही बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे.जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की रहेंगी.

पढ़ें बांसवाड़ा की एक और खबर…

राशन की दुकान पर उमड़ा जनसैलाब भीड़ बेकाबू

बांसवाड़ा जिले के आबापुरा क्षेत्र में एक राशन डीलर की दुकान पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कई माह बाद राशन वितरण शुरू होने की सूचना मिलते ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच गए. सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई. भीड़ इतनी अधिक थी कि राशन डीलर खुद हैरान नजर आया कि किसे पहले और किसे बाद में राशन दिया जाए. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से नियमित रूप से राशन नहीं मिल पा रहा था, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखी गई. अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से अव्यवस्था का माहौल बन गया. डीलर ने लोगों से शांति बनाए रखने और धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करने की अपील की। प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग भी उठने लगी.

