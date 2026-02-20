Banswara: मौसम मे बदलाव, हल्की बारीश और तेज हवाओ ने किसानों को रुलाया

Banswara Weather News: बांसवाड़ा में बुधवार और गुरुवार को मौसम मे बदलाव, सुबह सुबह हल्की बारीश और कही जगह ओले गिरने के साथ ही बीती रात्रि को चली तेज हवाओ ने किसानों की मेंहनत पर पानी फेर दिया और मौसम और प्रकति की मार ने किसानों को रुला दिया।

भारी नुकसान

मौसम के इस कहर ने बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र के बोरवट,बोदला, पंचायत बोरवट तहसील चिड़ियावासा, बडगाव, भचडिया, ठीकरिया,बोरवट, बोदला, टामटिया,सियापुर, नांदिया सालिया सहित तहसील क्षेत्र के गावों कही जगह खेतो मे गेहूं की फंसले आड़ी पड़ गई.जो फसल पकने को तैयार और होली बाद कटाई होनी थी.इससे पूर्ब ही ठीक समय भारी नुकसान से कर्ज मे डूबे किसानों की आशाओ पर पानी फिर गया.

किसानों में आक्रोश

भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष रणछोड़ पटेल बोदला, नारेग गोयल, वकतेंगग भाई रणछोड़ भाई, नरसिंह, गुमानसिंह गोयल, अर्जुन देवा एवं क्षेत्र के समस्त किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुवे कहा की हमारा जिले का दुर्भाग्य हे की लगातार पांच वर्षो से नुकसान के बावजूद भी आज तक प्रशासन और सरकार ने किसानों को कोई मुहावजा नहीं दिया और अधिकारी ऑफिस मे बैठे- बैठे मनमर्जी फर्जी झूठे आकड़े भेज कर कोई नुकसान नहीं होने की गलत बयान बाजी करते हे.

बड़े आंदोलन की चेतावनी

किसानों ने कहा की पुराना बकाया मुहावजा और वर्तमान मे हुवे नुकसान पर प्रशासन और सरकार जल्द ही विचार नहीं करती हे.और किसानों के हित मे फैसला नहीं होता हे.किसान जल्द ही बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे.जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की रहेंगी.

