/बांसवाड़ा क्राइम: साले की शादी में जीजा पर जानलेवा हमला, इलाके में सनसनी

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुआ विवाद हिंसक घटना में बदल गया. इस घटना में बीच-बचाव करने पहुंचे एक युवक पर हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

साले की शादी में शामिल होने गया था सूरज

मिली जानकारी के अनुसार, केवलपुरा निवासी सूरज पुत्र नाथू अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए सागडोद गांव गया हुआ था. शादी समारोह के दौरान परिवार और मेहमानों के बीच उत्सव का माहौल था. इसी बीच किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

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झगड़ा शांत कराने पहुंचा तो हुआ हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब विवाद बढ़ने लगा तो सूरज दोनों पक्षों को समझाने और झगड़ा शांत कराने के लिए आगे आया. उसका उद्देश्य केवल दोनों गुटों को अलग करना और माहौल को शांत करना था. लेकिन इसी दौरान वह खुद विवाद का शिकार बन गया.

आरोप है कि मामा ससुर मोहन पुत्र खातु, लालु पुत्र हरदार, सिता पत्नी मोहन सहित करीब पांच लोगों ने मिलकर सूरज के साथ मारपीट की. हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और वह घायल होकर मौके पर गिर पड़ा.

घटना के बाद मची अफरा-तफरी

मारपीट की घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर मौजूद परिजन और ग्रामीण तुरंत घायल सूरज की मदद के लिए पहुंचे. इसके बाद उसे तत्काल बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. घटना के कारण शादी समारोह का माहौल भी प्रभावित हुआ और लोगों में दहशत फैल गई.

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है.

फिलहाल घायल सूरज का अस्पताल में इलाज जारी है. वहीं, शादी समारोह में हुए इस विवाद और मारपीट की घटना को लेकर स्थानीय क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

