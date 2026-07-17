/डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले प्रसूता ने तोड़ा दम

राज्य चुनें
Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. गांगड़तलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान आनंदपुरी क्षेत्र के तेजपुर गांव निवासी सरला पत्नी रमेश के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.
रात में हुई डिलीवरी, फिर अचानक बिगड़ी तबीयत
जानकारी के अनुसार, सरला को प्रसव पीड़ा होने पर गुरुवार देर रात गांगड़तलाई सीएचसी में भर्ती कराया गया था. रात करीब एक बजे उसकी डिलीवरी हुई. शुरुआती तौर पर प्रसव सामान्य बताया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. चिकित्सकीय स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बांसवाड़ा रेफर कर दिया. परिजन उसे एंबुलेंस से लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
मृतका के परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद अस्पताल स्टाफ ने प्रसूता की पर्याप्त निगरानी नहीं की. उनका कहना है कि प्रसव के बाद उसे सामान्य बताकर चाय-नाश्ता तक करा दिया गया, लेकिन जब अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हुआ तो समय रहते उचित उपचार नहीं दिया गया. परिजनों का आरोप है कि यदि तत्काल इलाज और आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती तो सरला की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
जिला अस्पताल में हंगामा, पोस्टमार्टम से इनकार
प्रसूता की मौत की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में परिजनों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया. दुख और गुस्से में परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि पहले मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया जाए.
स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच
घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. प्रारंभिक स्तर पर यह पता लगाया जा रहा है कि प्रसूता की मौत अत्यधिक रक्तस्राव, प्रसव संबंधी जटिलताओं या किसी अन्य चिकित्सकीय कारण से हुई. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि रेफर करने की प्रक्रिया, उपचार और निगरानी में कहीं किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई.
मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर उठे सवाल
यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रसव के बाद शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इस दौरान लगातार निगरानी, समय पर उपचार तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रेफरल व्यवस्था जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाती है. यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!