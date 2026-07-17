Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /banswara
  • /डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले प्रसूता ने तोड़ा दम

डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले प्रसूता ने तोड़ा दम

बांसवाड़ा जिले के गांगड़तलाई सीएचसी से रेफर की गई प्रसूता सरला की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर समय पर उपचार नहीं करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. घटना के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जबकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटे हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 17, 2026, 04:53 PM|Updated: Jul 17, 2026, 04:53 PM
डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले प्रसूता ने तोड़ा दम
Image Credit: Banswara NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. गांगड़तलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान आनंदपुरी क्षेत्र के तेजपुर गांव निवासी सरला पत्नी रमेश के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.

रात में हुई डिलीवरी, फिर अचानक बिगड़ी तबीयत

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, सरला को प्रसव पीड़ा होने पर गुरुवार देर रात गांगड़तलाई सीएचसी में भर्ती कराया गया था. रात करीब एक बजे उसकी डिलीवरी हुई. शुरुआती तौर पर प्रसव सामान्य बताया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. चिकित्सकीय स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बांसवाड़ा रेफर कर दिया. परिजन उसे एंबुलेंस से लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद अस्पताल स्टाफ ने प्रसूता की पर्याप्त निगरानी नहीं की. उनका कहना है कि प्रसव के बाद उसे सामान्य बताकर चाय-नाश्ता तक करा दिया गया, लेकिन जब अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हुआ तो समय रहते उचित उपचार नहीं दिया गया. परिजनों का आरोप है कि यदि तत्काल इलाज और आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती तो सरला की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जिला अस्पताल में हंगामा, पोस्टमार्टम से इनकार

प्रसूता की मौत की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में परिजनों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया. दुख और गुस्से में परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि पहले मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया जाए.

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. प्रारंभिक स्तर पर यह पता लगाया जा रहा है कि प्रसूता की मौत अत्यधिक रक्तस्राव, प्रसव संबंधी जटिलताओं या किसी अन्य चिकित्सकीय कारण से हुई. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि रेफर करने की प्रक्रिया, उपचार और निगरानी में कहीं किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई.

मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर उठे सवाल

यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रसव के बाद शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इस दौरान लगातार निगरानी, समय पर उपचार तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रेफरल व्यवस्था जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाती है. यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहा है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

टॉर्च की रोशनी में सिजेरियन के टांके, जयपुर जनाना अस्पताल में 3 घंटे का भयंकर ब्लैकआउट, लंबे पावर कट से बिगड़े हालात

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

कौन हैं अशोक चांडक? कांग्रेस से BJP तक का सफर, अब ED की रेड

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

बीकानेर में रिश्तेदार बने एक-दूसरे के दुश्मन, खूनी संघर्ष में 3 की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से दो उम्रकैदी करेंगे शादी, जेल में शुरू हुई Love Story

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, अलवर में थाने तक पहुंचा हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

Hanumangarh: 100 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का सनसनीखेज खुलासा! डिकॉय ऑपरेशन में दबोचा गया मास्टरमाइंड

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

बांसवाड़ा में मेंढक-मेंढकी की शादी, 'दुल्हन'ने पहना लहंगा, निभाई सगाई की से लेकर विदाई की रस्में

कोरोना के बाद स्टेरॉयड का खतरनाक असर, युवाओं के कूल्हे-घुटनों के जोड़ हो रहे खराब

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

पंचायत-निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा पूरा चुनाव शेड्यूल, कहा- 'काम नहीं होता तो मना कर दीजिए'

अलवर में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद पहाड़ी की तलहटी में मिला शव

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में खाप पंचायत का बड़ा फरमान! प्रेम विवाह की कीमत 21 लाख, वरना होगा बहिष्कार

रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस और एंबुलेंस की देरी पर लोगों में भड़का आक्रोश

झालावाड़ में नवजात के बाद मां की भी मौत, निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप के बाद हंगामा

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

री-NEET 2026 में कोटा का जलवा, टॉप-10 में एलेन के 5 छात्रों ने बनाई जगह

रेल मंत्री ने इस Student की एकदम से मान ली बात, बदल दी IRCTC की नई वेबसाइट

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

जयपुर समेत 13 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

TAGS:
Rajasthan Crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले प्रसूता ने तोड़ा दम
Rajasthan Crime
2
Rajasthan News
3
Bharatpur News
4
sikar news
5
road accident