Banswara: शादी से पहले युवती के AI से अश्लील फोटो बनाकर किए गए वायरल, फेसबुक पर किए अपलोड

Banswara Viral Photos: बांसवाड़ा शहर में एक युवती के AI से अश्लील फोटो बनाकर सोशल साइट पर वायरल कर दिए गए, जिसके बाद हंगामा हो गया. युवती की शादी होने वाली थी. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ajay ojha
Published: Dec 17, 2025, 06:01 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 06:01 PM IST

Banswara: शादी से पहले युवती के AI से अश्लील फोटो बनाकर किए गए वायरल, फेसबुक पर किए अपलोड

Banswara Viral Photos: भारत में इन दिनों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफी तेजी से हो रहा है. हर तरह के काम इससे किए जा रहे हैं. लोग इससे तरह-तरह की वर्तमान और भविष्य जुड़ी हुई तस्वीरें बना रहे हैं.

AI इंसानों की तरह ही परिस्थितियों को समझता है, जानकारी का अर्थ निकालता है और फिर उसके आधार पर कार्य करता है. इसमें मशीन लर्निंग (ML) और डीप लर्निंग (Deep Learning) जैसे उप-क्षेत्र शामिल हैं, जो सिस्टम को डेटा से खुद सीखने और सुधारने में मदद करते हैं. इसके चलते ही कई जगह पर इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है.

राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में एक युवती के AI से अश्लील फोटो बनाकर सोशल साइट पर वायरल करने का मामला सामने आया. इस पूरे मामले में परिजनों ने और पीड़ित युवती ने कोतवाली थाने में और साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी का विवाह समारोह दिसंबर में था तभी किसी ने AI से अश्लील फोटो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया और सभी रिश्तेदारों में उसे सेंड किया, जैसे ही पूरे मामले की जानकारी परिजनों ने हमें बताई तो बेटी और उसके परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया.

उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की तो जिस सिम से यह फोटो वायरल हुई वह शहर के तिरुपति नगर निवासी एक महिला का बताया जा रहा है. अभी फिलहाल कोतवाली पुलिस और साइबर थाना पुलिस दोनों संयुक्त रूप से जांच कर रही है, जिसने भी यह AI से बनाकर अश्लील फोटो वायरल किए हैं, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी हुई है.
बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब है मशीनों या कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों जैसी सोचने, सीखने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता देना, ताकि वे इंसानी हस्तक्षेप के बिना जटिल कार्य कर सकें और खुद को बेहतर बना सकें, जैसे भाषा समझना, डेटा का विश्लेषण करना या निर्णय लेना.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

