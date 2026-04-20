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बीवी से हुई लड़ाई तो कुएं में कूद गया पति, पीछे से कॉन्स्टेबल ने कूदकर बचा ली जान

Banswara News: बांसवाड़ा के कसारवाड़ी में युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तुरंत कूदकर उसकी जान बचा ली. जवानों की बहादुरी से बड़ा हादसा टल गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byAjay ojha
Published: Apr 20, 2026, 01:41 PM|Updated: Apr 20, 2026, 01:41 PM
बीवी से हुई लड़ाई तो कुएं में कूद गया पति, पीछे से कॉन्स्टेबल ने कूदकर बचा ली जान
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Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी क्षेत्र में रविवार दोपहर एक बड़ी घटना होते-होते टल गई, जब एक युवक ने आत्महत्या के इरादे से थाने के पास स्थित एक कुएं में छलांग लगा दी. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सतर्कता और बहादुरी के चलते युवक की जान बचा ली गई.

जानकारी के अनुसार, कसारवाड़ी निवासी एक युवक का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इस विवाद के बाद वह भावनात्मक रूप से आक्रोशित हो गया और आवेश में घर से निकल गया. वह तेजी से थाने से करीब 200 से 300 मीटर दूर स्थित एक कुएं की ओर भागा. उसके पीछे दो महिलाएं भी उसे रोकने के लिए दौड़ रही थीं, लेकिन वे उसे रोक नहीं सकीं.

कुएं की तरफ भागा शख्स
इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल मयूर पाटीदार थाने के कमरे से बाहर निकलकर मुख्य गेट की ओर आ रहे थे. उन्होंने देखा कि युवक तेजी से कुएं की तरफ भाग रहा है और पीछे महिलाएं उसे रोकने का प्रयास कर रही हैं. इससे पहले कि कोई स्थिति को पूरी तरह समझ पाता, युवक ने अचानक कुएं में छलांग लगा दी.

कांस्टेबल मयूर पाटीदार भी कुएं में कूदे
यह दृश्य देखते ही कांस्टेबल मयूर पाटीदार ने बिना समय गंवाए तुरंत निर्णय लिया और युवक को बचाने के लिए खुद भी कुएं में कूद गए. कुछ ही क्षणों में वहां एक अन्य कांस्टेबल हितेश कुमार भी पहुंच गए और उन्होंने भी साहस दिखाते हुए कुएं में छलांग लगा दी ताकि बचाव कार्य में मदद मिल सके.

दोनों पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए युवक तक पहुंच बनाई और उसे संभालते हुए सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की. इस पूरे घटनाक्रम में उनकी तत्परता और समझदारी ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया. समय पर किए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण युवक की जान बच गई.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों की बहादुरी की सराहना की. यह मामला एक बार फिर यह दिखाता है कि सही समय पर लिया गया फैसला और साहसिक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है.

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