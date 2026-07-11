/भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में 10 प्रसूताओं की मौत, जांच शुरू

Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा के जिले सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में पिछले 6 दिन में पांच प्रसूता की मौत हो चुकी है. सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. इस मामले में महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद हमने ओटी (ऑपरेशन थिएटर) बंद कर दिया है.

मौत के अलग-अलग कारण

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सभी प्रसूताओं की मौत के अलग-अलग कारण है, किसी की मौत हीमोग्लोबिन कम होना तो किसी की अन्य बीमारियों के कारण मौत हुई है. हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो जांच कर रही है. साथ ही अस्पताल में जो भी समस्या हमारे सामने आती है, उनका निराकरण किया जाता है.

तीन दिनों से जांच रिपोर्ट आने के बाद ओटी बंद

इस मामले में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड ने कहा कि जिला मुख्यालय पर ग्रामीण क्षेत्र सहित दूसरे जिलों से प्रसव के लिए प्रसूताएं आती है. पिछले तीन दिनों से जांच रिपोर्ट आने के बाद ओटी बंद कर दी है.

अस्पताल में प्रसुताओं की मौत की वजह पल्मोनरी , एम्बोलिज्म, एस्पिरेशन , गंभीर एनीमिया, सीजर, पीआईएच और हीमोग्लोबिन कम होने के साथ ही प्रसव के बाद अत्यधिक रक्त स्राव होने से मौत हुई है. हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया है. फिलहाल पूरी तरह अस्पताल में चौकसी बरती जा रही है.

बांसवाड़ा में 4 दिन के भीतर प्रसूताओं की मौत

इधर, बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में 4 दिन के भीतर प्रसूताओं की मौत हो गई. दो प्रसूताओं ने पहली बार संतान को जन्म दिया, लेकिन 24 घटें भी संतान के साथ नहीं रह पाई और दुनिया छोड़ गई. आईसीयू में भर्ती इन प्रसूताओं में से एक प्रसूता सीवियर एनीमिक थी, यानी उसके शरीर में खून की गंभीर कमी थी.

दूसरी प्रसूता की मौत रक्तचाप बढ़ने से हुई, जिसके शिशु की हालत भी गंभीर है. एक के बाद एक दो प्रसूताओं- सवनिया निवासी लक्ष्मी और कानेला निवासी लीला की मौत ने अस्पताल प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य विभाग को सकते में ला दिया. वहीं, एक प्रसूता निजी हॉस्पिटल से एमजी हॉस्पिटल गंभीर अवस्था में भर्ती हुई थी, और उसकी मौत हो गई.

जांच के लिए 5 चिकित्सकों की टीम बनाई

इस मामले मौतों के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए 5 चिकित्सकों की टीम बनाई है. डीएम डॉ. इंद्रजीत यादव ने भी एमजी हॉस्पिटल का निरिक्षण किया और इस मामले की जानकारी ली. डीएम के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. योगेश काचा, cmho डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़, पीएमओ सहित सभी चिकित्सक मोजूद रहे.

डीएम ने कहा कि इन मौत के कारणों की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही अगर चिकित्सा सुविधा में लापरवाही हुई है तों विभागीय एक्शन होगा. हालांकि इन मौत में कही खून की कमी, तों कही बीपी ज्यादा होने के कारण मौत होना सामने आया है. अब जांच कमेटी की रिपोर्ट का विभाग इंतजार कर रहा है.

