हत्या के बाद शख्स को बाइक से घर छोड़ने आए दोस्त, परिवार को लगा- बेटा जिंदा है पर....

Banswara News: जिले के कुशलगढ़ के निश्नावट में संदिग्ध हालत में हेमंत देवदा की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में उसी के दोस्त अंकित वसुनिया को गिरफ्तार किया है. अंकित ने पुरानी रंजिश के कारण साजिश रचकर हेमंत की हत्या की.

पुलिस ने बताया कि अंकित ने हेमंत की गला घोंटकर हत्या की थी. इससे पहले वह भगतपुरा गांव गए थे, जहां अंकित और हेमंत ने शराब पी. साजिश के तहत हेमंत को ज्यादा शराब पीला दी. बलवंत चश्मदीद है. हेमंत की आवाज पर बलवंत ने बचाने की कोशिश की थी.

हत्या करने के बाद अंकित ने बाइक चलाई और हेमंत के शव को बीच में रखकर पीछे से बलवंत ने पकड़ रखा था. बाद में दोनों हेमंत को मृत हालत में घर छोड़ गए थे.

अंकित ने इसके बारे में किसी को बताने पर बलवंत को जान से मारने की धमकी दी थी. गौरतलब है कि वारदात 3 सितंबर की है. हेमंत के पिता नानूलाल सेवला ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि उनका बेटा हेमंत, बलवंत और अंकित दिनभर साथ रहे. शाम को हेमंत को बेहोशी की हालत में दोनों छोड़ गए.

परिजन जीवित होने की आस में कुशलगढ़ अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. हेमंत के पिता ने दोनों दोस्तों से इसे लेकर बात की लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. इस पर दोनों के खिलाफ बेटे की हत्या का संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

