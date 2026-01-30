दिल्ली CBI टीम की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

BanswaraNews: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में दिल्ली की CBI टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की ठगी के मास्टरमाइंड संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला से दबोचा. जहां वह लंबे समय से फर्जी पहचान के साथ छिपकर रह रहा था.

CBI सूत्रों के अनुसार, आरोपी संजीव दीक्षित वर्ष 2016 से फरार चल रहा था, उसके खिलाफ 4 करोड़ रुपये की ठगी सहित एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं. आरोपी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है.

CBI को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि आरोपी बांसवाड़ा में छिपा हुआ है. इसके बाद CBI इंस्पेक्टर रोशनलाल और धनसिंह के नेतृत्व में टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मंदिर की धर्मशाला से गिरफ्तार कर लिया.

जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी दस्तावेज और अलग-अलग नामों का इस्तेमाल कर पुलिस और एजेंसियों को चकमा दे रहा था. वह खुद को साधारण व्यक्ति बताकर धार्मिक स्थानों पर रह रहा था, ताकि किसी को शक न हो. फिलहाल CBI आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. संभावना है कि पूछताछ में ठगी के और भी बड़े नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के नाम सामने आ सकते हैं.