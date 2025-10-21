बांसवाड़ा में खेल-खेल में हुई मौत, पानी की बाल्टी में गिरी मासूम, 3 साल की बच्ची की मौत

Banswara News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के टोड़ी सिमरोन गांव में दीपावली के दिन खुशी के माहौल के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची ललिता, पुत्री नारायण निवासी टोड़ी सिमरोन, खेलते-खेलते बाथरूम में रखी पानी की बाल्टी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई.
परिजनों को जब हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत बच्ची को स्थानीय नरवाली अस्पताल पहुंचाया. वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की है. दीपावली के दिन हुए इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. खुशियों के त्योहार पर मासूम की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है.
Banswara News: बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र के खेरडाबरा गांव में एक छोटे बच्चे के साथ भयावह हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, बच्चा अपने घर में खेलते समय अचानक चूल्हे पर रखी चाय की कढ़ाई में गिर गया. इस हादसे में बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया और परिजनों में हड़कंप मच गया.
हादसे के तुरंत बाद परिजनों ने बच्चे तनुज को एमजी हॉस्पिटल लाया. अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसकी स्थिति का आकलन किया और गंभीर रूप से झुलसे होने के कारण उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की स्थिति नाजुक है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है.
