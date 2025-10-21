Zee Rajasthan
बांसवाड़ा में खेल-खेल में हुई मौत, पानी की बाल्टी में गिरी मासूम, 3 साल की बच्ची की मौत

Banswara News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के टोड़ी सिमरोन गांव में दीपावली के दिन खुशी के माहौल के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची ललिता, पुत्री नारायण निवासी टोड़ी सिमरोन, खेलते-खेलते बाथरूम में रखी पानी की बाल्टी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ajay ojha
Published: Oct 21, 2025, 09:57 AM IST | Updated: Oct 21, 2025, 09:57 AM IST

बांसवाड़ा में खेल-खेल में हुई मौत, पानी की बाल्टी में गिरी मासूम, 3 साल की बच्ची की मौत

Banswara News: जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के टोड़ी सिमरोन गांव में दीपावली के दिन खुशी के माहौल के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची ललिता, पुत्री नारायण निवासी टोड़ी सिमरोन, खेलते-खेलते बाथरूम में रखी पानी की बाल्टी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

परिजनों को जब हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत बच्ची को स्थानीय नरवाली अस्पताल पहुंचाया. वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की है. दीपावली के दिन हुए इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. खुशियों के त्योहार पर मासूम की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है.

