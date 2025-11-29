बांसवाड़ा में थ्रेसर के बेल्ट में फंसा मासूम का सिर, गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती

Banswara News: जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के खरवाली गांव में रविवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. खेत में परिवार के लोग थ्रेसर मशीन से मक्का निकालने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक मासूम बच्चा खेलते-खेलते मशीन के पास जा पहुंचा और उसका सिर थ्रेसर की बेल्ट में फंस गया.

घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद परिवारजन घबरा गए. बच्चे के चीखने की आवाज सुनते ही परिजनों ने तुरंत काम रोककर थ्रेसर को बंद किया. समय पर मशीन बंद कर दी गई, वरना हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था.

गंभीर रूप से घायल मासूम सागर को परिजन तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां प्रारंभिक इलाज देने के बाद डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक देखने पर उसे बांसवाड़ा शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय रेफर कर दिया. चिकित्सालय में डॉक्टरों की टीम ने बच्चे के सिर की गहरी चोट का उपचार किया और उसे निगरानी के लिए वार्ड में भर्ती कर लिया है.

परिजनों का कहना है कि बच्चे की हालत देखकर सभी बेहद घबरा गए थे, लेकिन समय रहते मशीन बंद कर देने से उसकी जान बच गई. ग्रामीणों ने भी इस तरह के हादसों से बचने के लिए खेतों में काम करते समय बच्चों पर विशेष निगरानी रखने की अपील की है.

