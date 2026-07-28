/बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, घर के अंदर बैठी 7 वर्षीय मासूम की सांप के डसने से मौत

Sajjangarh Snake Bite: बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवा खूंटा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. घर के अंदर बैठी एक 7 वर्षीय मासूम बालिका को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो घर में अफरा-तफरी मच गई. बालिका की हालत लगातार बिगड़ती देख परिजन बिना देर किए उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

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परिजन गंभीर हालत में बालिका को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक बालिका की पहचान गुड्डी पुत्री खोमचन के रूप में हुई है. चिकित्सकों द्वारा मौत की पुष्टि होते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो गईं. मासूम की असमय मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

परिवार में मचा कोहराम, गांव में पसरा मातम

घटना की खबर जैसे ही जीवा खूंटा गांव में फैली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार के घर और अस्पताल पहुंचे तथा परिजनों को ढांढस बंधाया. ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर के अंदर बैठी मासूम अचानक सांप का शिकार बन जाएगी. इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में भय का माहौल भी बन गया है. बरसात के मौसम में सांपों के घरों और आबादी वाले क्षेत्रों में निकलने की घटनाएं बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता भी देखने को मिल रही है.

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

घटना की सूचना मिलने के बाद सज्जनगढ़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की. पुलिस ने बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाएगा. पुलिस ने मामले की औपचारिक जांच भी शुरू कर दी है.

शुरुआती जानकारी में सर्पदंश की पुष्टि

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बालिका घर के अंदर बैठी हुई थी, तभी जहरीले सांप ने उसे काट लिया. परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन विष तेजी से शरीर में फैलने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. चिकित्सकों का कहना है कि सर्पदंश के मामलों में समय पर उपचार और एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध कराना बेहद जरूरी होता है.

बरसात के मौसम में सतर्क रहने की जरूरत

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान सांप अक्सर अपने बिलों से निकलकर घरों और आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं. ऐसे समय में घरों के आसपास साफ-सफाई रखना, झाड़ियों को हटाना और बच्चों को अकेले खुले स्थानों या जमीन पर खेलने से बचाना आवश्यक है. यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो बिना किसी झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ताकि समय रहते उचित उपचार मिल सके. बांसवाड़ा की यह घटना एक बार फिर लोगों को बरसात के मौसम में सतर्क रहने की सीख देती है.

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