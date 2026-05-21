/CM भजनलाल का सादगी वाला अंदाज जीत रहा दिल! गट्टूलाल यादव के घर पत्तल-दोने में किया भोजन

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र स्थित चुड़ादा गांव में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेहद आत्मीय और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ अंदाज देखने को मिला. ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री गांव निवासी गट्टूलाल यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से भोजन किया. इस दौरान भोजन पत्तल और दोने में परोसा गया, जिसने ग्रामीण परिवेश की सादगी और आत्मीयता को और खास बना दिया.

मुख्यमंत्री के लिए तैयार किए गए भोजन में दाल-चावल और मिक्स वेज शामिल थी. सब्जी में आलू, ग्वार फली और मटर का स्वादिष्ट मिश्रण परोसा गया. इसके साथ आमरस भी परोसा गया, जिसे मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर ग्रहण किया. मुख्यमंत्री का यह सहज व्यवहार ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना रहा.

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सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की स्थिति पर भी चर्चा

भोजन के बाद मुख्यमंत्री घर के बाहर रखी खाट पर बैठ गए और गांव के लोगों से खुलकर बातचीत की. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों से गांव की स्थिति, खेती-बाड़ी, पशुपालन और परिवारों की आजीविका के बारे में जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की स्थिति पर भी चर्चा की और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास किया. गांव के लोगों ने भी मुख्यमंत्री के सामने स्थानीय समस्याएं और अपेक्षाएं रखीं.



किसानों से जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील

इससे पहले आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें लाभकारी खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने किसानों से जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने बताया कि बैलों के माध्यम से पारंपरिक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पानी और बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चल रही विभिन्न परियोजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी), गंगनहर सुदृढ़ीकरण, माही, देवास और सोम-कमला-अंबा परियोजनाओं पर तेजी से काम होने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और वर्ष 2027 तक यह सुविधा पूरे राजस्थान में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है.

किसानों, पशुपालकों और युवा उद्यमियों को चेक और स्वीकृति पत्र वितरित

मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में नवाचार, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक के साथ कृषि क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किसानों, पशुपालकों और युवा उद्यमियों को चेक और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए. कई लाभार्थियों ने मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया.