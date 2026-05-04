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आदिवासियों का धर्मांतरण करवाने का वीडियो बनाने पर बवाल, युवक को बेरहमी से पीटा, 4 गिरफ्तार बाकी फरार

Banswara Conversion Video: बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में आदिवासियों का कथित धर्मांतरण करवाने का वीडियो सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में लोभ-लालच देकर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया गया है. 
 

Edited byAnsh RajReported byAjay ojha
Published: May 04, 2026, 10:34 AM|Updated: May 04, 2026, 10:34 AM
आदिवासियों का धर्मांतरण करवाने का वीडियो बनाने पर बवाल, युवक को बेरहमी से पीटा, 4 गिरफ्तार बाकी फरार
Image Credit: Banswara News

Banswara News: कुशलगढ़ (बांसवाड़ा). राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बावजूद कथित धर्मांतरण की गतिविधियां जारी होने का एक नया मामला सामने आया है. कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में आदिवासियों का धर्मांतरण करवाने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है.


वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय युवक रवि भापोर मौके पर पहुंचा और धर्मांतरण रुकवाने की कोशिश की. इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर दी. घायल युवक ने कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें जोसेफ समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

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प्रार्थी रवि भापोर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा भोले-भाले आदिवासी समाज के लोगों को लोभ-लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने की सूचना मिली थी. जब वे इसकी पुष्टि करने मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने लाठियों और डंडों से हमला किया, जिससे युवक घायल हो गया.


पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत FIR दर्ज कर ली है. फिलहाल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस मौके पर जांच कर रही है और वीडियो की भी सत्यता जांच की जा रही है.


क्षेत्र में तनाव
इस घटना के बाद पूरे कुशलगढ़ क्षेत्र में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनने के बावजूद कुछ संगठित तत्व लालच, प्रलोभन और अन्य माध्यमों से आदिवासी समाज के लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं. खासकर दूर-दराज के आदिवासी बस्तियों में यह गतिविधियां तेज बताई जा रही हैं.


स्थानीय आदिवासी समाज और हिंदू संगठनों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.


कानून के बावजूद जारी गतिविधियां
बांसवाड़ा सहित राजस्थान के कई आदिवासी बहुल जिलों में पिछले कुछ समय से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी चुनौती बना हुआ है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. स्थानीय प्रशासन ने भी क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. इस मामले ने पूरे जिले में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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