बांसवाड़ा में ससुराल में जमाई के साथ मारपीट, साले ने जीजा के सिर पर मारा पत्थर

Banswara News: जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के टेकला गांव से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां ससुराल आए एक युवक के साथ उसके साले ने ही मारपीट कर दी. विवाद इतना बढ़ गया कि साले ने अपने जीजा के सिर पर पत्थर दे मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया

घटना के बाद परिजनों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी. एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को शुक्रवार शाम बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.

क्या है पूरा मामला

परिजनों के अनुसार, घायल युवक की पहचान राजेंद्र पुत्र मोतिया निवासी टेकला के रूप में हुई है. बताया गया कि राजेंद्र अपने ससुराल आया हुआ था, जहां उसके साले ने उसे घर पर बुलाया. अचानक हुए विवाद के दौरान साले ने गुस्से में आकर जीजा के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने दर्ज किया मामला

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि इस हमले में राजेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और साले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अब पुलिस घटना के पीछे की वजह और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है.

फिलहाल गांव में इस घटना की चर्चा जोरों पर है क्योंकि रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने वाला यह मामला हर किसी को हैरान कर रहा है.

पढ़ें बांसवाड़ा की एक और खबर

बांसवाड़ा में 4 साल से अधर में विद्यालय भवन निर्माण, बरामदे और खुले में पढ़ने को मजबूर 92 बच्चे

Banswara News: जिले के ग्राम पंचायत नांदिया के छापरियापाड़ा गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 12 साल से अपने भवन का इंतजार कर रहा है. वर्ष 2013 में खोले गए इस विद्यालय में वर्तमान में 92 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन भवन नहीं होने के कारण बच्चे गांव के हनुमान मंदिर के 10×20 फीट के बरामदे में पढ़ाई कर रहे हैं. हालात यह है कि हर शनिवार मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम होने पर बच्चों को खुले आसमान के नीचे तपती धूप में पढ़ना पड़ता है.

विद्यालय भवन निर्माण के लिए वर्ष 2018 में पहली बार बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन जमीनी विवाद के चलते कार्य अटक गया. बाद में 2021-22 में भवन रहित विद्यालय की श्रेणी में आने पर राज्य सरकार ने 35 लाख का बजट स्वीकृत किया. स्थानीय सरपंच अंकित निनामा और तत्कालीन पीओ सुरेश राजोरा के प्रयासों से जमीन विवाद सुलझाकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया. इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदार की अनदेखी के चलते चार साल बाद भी भवन का कार्य पूरा नही हो पाया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-