Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बांसवाड़ा के जंगल में मिले युवक युवती के शव, जांच में जुटी पुलिस

Banswara Crime: बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी थाना क्षेत्र के पोठीपाड़ा गांव के जंगलों में ग्रामीणों को युवक युवती के शव दिखाई दिए, जिसपर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ajay ojha
Published: Nov 12, 2025, 10:34 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 10:34 PM IST

Trending Photos

ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी दाल पनिया, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Dal Paniya

ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी दाल पनिया, जानें रेसिपी और फायदे

क्या नवंबर में आ जाएगी PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त? आया नया अपडेट
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

क्या नवंबर में आ जाएगी PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त? आया नया अपडेट

IPL 2026: रवींद्र जडेजा को मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी, क्या CSK में दिखेंगे संजू सैमसन?
12 Photos
IPL 2026

IPL 2026: रवींद्र जडेजा को मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी, क्या CSK में दिखेंगे संजू सैमसन?

Famous Cows Breed: राजस्थान की सिर्फ 1 लाल गाय से करें लाखों की कमाई! कीमत 50 हजार से डेढ़ लाख तक
8 Photos
Rajasthan famous cow breed

Famous Cows Breed: राजस्थान की सिर्फ 1 लाल गाय से करें लाखों की कमाई! कीमत 50 हजार से डेढ़ लाख तक

बांसवाड़ा के जंगल में मिले युवक युवती के शव, जांच में जुटी पुलिस

Banswara Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी थाना क्षेत्र के पोठीपाड़ा गांव के जंगलों में ग्रामीणों को युवक युवती के शव दिखाई दिए, जिसपर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. जिसपर पुलिस जंगल में पहुंची और दोनों युवक युवती के शवों को शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.

अभी फिलहाल दोनों शवो की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस से दोनों शवों के फोटो खींचकर सभी थानों में सर्कुलेट कर दिए हैं. जैसे ही दोनों शवों की शिनाख्त हो जाएगी, उसके बाद पुलिस शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें एक और बड़ी खबर

झुंझुनूं जिले के चिड़ावा में बुधवार दोपहर स्टेशन रोड पर दो वाहनों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. गनीमत यह रही कि इस टक्कर में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई. प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक ब्लैक स्कोर्पियो कार रेलवे स्टेशन की तरफ से झुंझुनूं बस स्टैंड की तरफ आ रही थी, जबकि एक सफेद बोलेरो झुंझुनूं बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी.

दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्कोर्पियो सवार ने गलत दिशा से आ रही बोलेरो को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रेक ना लगने की वजह से दोनों वाहन आमने सामने टकरा गए. टक्कर लगने से दोनों वाहनों के सामने के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे की सूचना पर चिड़ावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news