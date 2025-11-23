Zee Rajasthan
बांसवाड़ा में सेनावासा पंचायत प्रशासक पर जानलेवा हमला, की कार से कुचलने की कोशिश, जानिए वजह

Banswara Crime: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के सेनावासा ग्राम पंचायत में पंचायत प्रशासक गणपत कटारा पर देर शाम एक जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है. घटना उस समय हुई जब गणपत अपने साथी मनीष कलाल के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे. रास्ते में कार सवार हमलावरों ने दोनों को निशाना बनाकर बेहद खतरनाक तरीके से टक्कर मार दी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ajay ojha
Published: Nov 23, 2025, 10:47 AM IST | Updated: Nov 23, 2025, 10:47 AM IST

बांसवाड़ा में सेनावासा पंचायत प्रशासक पर जानलेवा हमला, की कार से कुचलने की कोशिश, जानिए वजह

Banswara News: जिले के सेनावासा ग्राम पंचायत में पंचायत प्रशासक गणपत कटारा पर शुक्रवार देर शाम एक जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है. घटना उस समय हुई जब गणपत अपने साथी मनीष कलाल के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे. रास्ते में कार सवार हमलावरों ने दोनों को निशाना बनाकर बेहद खतरनाक तरीके से टक्कर मार दी.

कार से मारी जोरदार टक्कर, बाइक बोनट में फंसी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंकज कटारा, सुनील कटारा और उनके साथियों ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार से गणपत की बाइक को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सीधा कार के बोनट में जा फंसी और दोनों सड़क पर गिर पड़े.

गिरने के बाद भी नहीं रुके हमलावर, कार चढ़ाने का प्रयास
गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े गणपत और मनीष पर हमलावरों ने कार को आगे-पीछे कर उन्हें कुचलने की कोशिश की. यही नहीं, कार से उतरकर आरोपियों ने लट्ठों से दोनों पर बेरहमी से हमला किया. इससे दोनों को गंभीर चोटें आईं.

एक की हालत नाजुक, दूसरे के पैर में गंभीर चोट
घटना में गणपत कटारा के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है. वहीं मनीष कलाल की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

जमीन विवाद और राजनीतिक रंजिश को बताया वजह
प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब एक वर्ष से पंकज कटारा और गणपत कटारा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसके अलावा पंचायत प्रशासन से जुड़े राजनीतिक दबाव और पुरानी रंजिश को भी हमले की मुख्य वजह माना जा रहा है.

पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश तेज
घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण का पंचनामा तैयार किया. पुलिस ने पंकज कटारा, सुनील कटारा और अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं.

ग्रामीणों में आक्रोश, कड़ी कार्रवाई की मांग
घटना के बाद सेनावासा क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने प्रशासन से दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि यह हमला साफ तौर पर पूर्वनियोजित था और पंचायत कार्य में हस्तक्षेप और दबाव बनाने की कोशिश का नतीजा है.

