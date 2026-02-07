Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बांसवाड़ा बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, परिजनों ने तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की

Banswara Accident: बांसवाड़ा जिले में कलिंजरा थाना क्षेत्र के घोटिया आम्बा क्षेत्र की पहाड़ी पर कल देर रात बरातीयों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. वहीं अब बारातियों से भरी बस पलटने के मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ajay ojha
Published: Feb 07, 2026, 04:03 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 04:03 PM IST

Trending Photos

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!

आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़
9 Photos
ranthambhore tiger reserve

आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत सरपंच को हर महीने कितने रुपये मिलते हैं?
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत सरपंच को हर महीने कितने रुपये मिलते हैं?

राजस्थान में आज शाम फिर से बरस सकते हैं बादल! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में आज शाम फिर से बरस सकते हैं बादल! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बांसवाड़ा बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, परिजनों ने तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की

Banswara Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कलिंजरा थाना क्षेत्र के घोटिया आम्बा क्षेत्र की पहाड़ी पर कल देर रात बरातीयों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार तीन बरातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए.

वहीं अब बारातियों से भरी बस पलटने के मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब चार हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 40 है. पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराना शुरू कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं आज सुबह से भाजपा और कांग्रेस के नेता जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछते हुए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. इस दौरान कांग्रेस से बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया, कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी तथा पूर्व मंत्री धनसिंह रावत और पूर्व प्रधान राजेश कटारा हॉस्पिटल पहुंचे.

मृतक में दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं. जनप्रतिनिधियों ने सरकार से पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है. इधर परिजनों ने मृतक परिवार को दो लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है तथा सहायता मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम कराने की बात कही है. पुलिस ने बताया कि यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news