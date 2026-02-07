बांसवाड़ा बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, परिजनों ने तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की

Banswara Accident: बांसवाड़ा जिले में कलिंजरा थाना क्षेत्र के घोटिया आम्बा क्षेत्र की पहाड़ी पर कल देर रात बरातीयों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. वहीं अब बारातियों से भरी बस पलटने के मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.
Banswara Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कलिंजरा थाना क्षेत्र के घोटिया आम्बा क्षेत्र की पहाड़ी पर कल देर रात बरातीयों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार तीन बरातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए.
वहीं अब बारातियों से भरी बस पलटने के मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब चार हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 40 है. पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराना शुरू कर दिया है.
वहीं आज सुबह से भाजपा और कांग्रेस के नेता जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछते हुए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. इस दौरान कांग्रेस से बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया, कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी तथा पूर्व मंत्री धनसिंह रावत और पूर्व प्रधान राजेश कटारा हॉस्पिटल पहुंचे.
मृतक में दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं. जनप्रतिनिधियों ने सरकार से पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है. इधर परिजनों ने मृतक परिवार को दो लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है तथा सहायता मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम कराने की बात कही है. पुलिस ने बताया कि यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है.
