भाई बना भाई का जानी दुश्मन! भाईयों पर किया जानलेवा हमला

Rajasthan Crime: बांसवाड़ा जिले में दानपुर थाना क्षेत्र के खोरापाड़ा गांव में एक भाई ने शराब के नशे में अपने दो भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया.
Trending Photos
Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में दानपुर थाना क्षेत्र के खोरापाड़ा गांव में एक भाई ने शराब के नशे में अपने दो भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायल भाईयों को परिजन 108 एंबुलेंस की मदद से शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय लाए, जहां पर दोनों का उपचार जारी है. वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही दानपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटना की जानकारी ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर शराबी भाई की तलाश शुरू कर दी है.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
बांसवाड़ा कलेक्ट्री परिसर में स्थित टीएडी भवन में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में जिला प्रमुख रेशम मालवीया, जिला कलेक्टर डॉ इंद्रजीत यादव, बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, घाटोल विधायक नानालाल निनामा सहित जिले के सभी प्रधान, जिला परिषद सदस्य और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें-जयपुर के पन्नी गरान मोहल्ला में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से मलबे में दबे कई मजदूर
बैठक में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई और ग्रामीण क्षेत्र में टूटी सड़कों को लेकर जिला परिषद के सदस्यों ने इसका विरोध भी जताया. वहीं विधायक और जिला परिषद सदस्यों ने विभाग बार सभी विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली और पिछली जिला परिषद की बैठक में जो निर्देश दिए थे. विभागों को उसकी भी जानकारी ली गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!