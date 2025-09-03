Zee Rajasthan
बांसवाड़ा में शराब के नशे में पति ने पत्नी को पीटा, देवर ने दरवाजा तोड़कर बचाई जान

Banswara Criem News: बांसवाड़ा जिले के गामदा गांव में शराब के नशे में पति ने पत्नी को कमरे में बंद कर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पत्नी की चीख सुनकर देवर ने दरवाजा तोड़कर उसकी जान बचाई और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. महिला का इलाज एमजी चिकित्सालय में चल रहा है और पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ajay ojha
Published: Sep 03, 2025, 12:13 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 12:13 PM IST

बांसवाड़ा में शराब के नशे में पति ने पत्नी को पीटा, देवर ने दरवाजा तोड़कर बचाई जान

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के गामदा गांव में शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर के जमकर मारपीट की. पति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल किया.

पत्नी जब चिल्ला रही थी तभी पास ही में उसके देवर ने भाभी की आवाज सुनी तो उसे दरवाजा तोड़कर भाभी की जान बचाई, देवर ने एंबुलेंस की मदद से पहले गंभीर घायल भाभी को स्थानीय चिकित्सालय लाए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एमजी चिकित्सालय में रेफर किया गया.

एमजी चिकित्सालय में पीड़ित महिला का इलाज जारी है. वही परिजनों ने इस मामले की सुचना पुलिस को दे दी है.

Banswara Crime News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में 20 अगस्त को एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. नाबालिग कों बांसवाड़ा चिकित्सालय से प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर किया गया. जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है. नाबालिग और उसकी मां नें पहले पुलिस को बताया की 20 अगस्त को उसके ही स्कूल के नाबालिग छात्र पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. जिस पर पुलिस नें तत्काल एक्शन लेते हुए नाबालिग को डिटेन किया और बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया है.

वहीं पीड़ित परिवार नें उदयपुर रेंज आईजी कों परिवाद दिया जिसमे बताया कि बेटी 20 अगस्त को सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उसे करीब 8:30 बजे ऑटो मिला. तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई। रास्ते में समय पूछने पर चालक ने बताया कि नौ बज चुके हैं. लेट होने पर वह बीच में ही उतर गई और घर लौटने के लिए दूसरे ऑटो का इंतजार करने लगी. तभी बाइक पर दो युवक आए. एक उसकी ही स्कूल का परिचित छात्र था. उसने घर छोड़ने की बात कही, लेकिन किशोरी ने मना कर दिया. आरोप है कि दोनों ने जबरन उसे बाइक पर बैठाया और धमकाया.

