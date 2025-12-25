Swarnim Rajasthan Banswara: डॉक्टर, अधिकारी, समाजसेवी और युवा ट्रेनर, ये हैं एक कदम विकास की ओर बांसवाड़ा के सितारे

Swarnim Rajasthan Banswara: ज़ी राजस्थान न्यूज़ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन समय-समय पर करता रहा है. इसी क्रम में आज गुरुवार को बांसवाड़ा में ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सौ द्वीपों की नगरी की कई प्रतिष्ठित और प्रभावशाली शख्सियतों को सम्मानित किया गया.

एक कदम विकास की ओर बांसवाड़ा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शिरकत की. वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और गढ़ी से भाजपा विधायक कैलाश मीणा मौजूद रहे. इसके अलावा विशेष अतिथि के रूप में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव कार्यक्रम में सहभागिता की.

स्वर्णिम राजस्थान बांसवाड़ा कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और कारण इस प्रकार हैं-

डॉ. धर्मिष्ठा मईडा, स्त्री रोग विशेषज्ञ

बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मिष्ठा मईडा ने अपने अनुभव और बेहतर इलाज से मरीजों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. डॉ. धर्मिष्ठा पिछले 6 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और अपनी पूरी लगन और मेहनत से जो भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो रही है. उनका प्रॉपर उपचार कर रही है. हर माह में वें औसत 175 डिलीवरी करवाती है, साथ- साथ वें अपने व्यवहार के कारण मरीजों के बीच में कम समय में अपनी पहचान बनाई है.

डॉ. राहुल डिंडोर - उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

बांसवाड़ा जिले के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राहुल डिंडोर ने विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समय-समय पर निरीक्षण किया. इन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय गैर संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति क़ो लेकर गंभीर दिखे और समय समय पर इनकी समीक्षा की. साथ ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर स्क्रीनिंग सहित गैर संचारित रोगों से संबंधित सेवाओं की स्थिति का आकलन किया.

रितिक राठौड़, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

बांसवाड़ा जिले के रितिक राठौड़ पिछले 5 सालों से निरंतर सामाजिक सरोकारों से जुड़े वीडियो और व्लॉग बना रहे हैं. इस दौरान इन्होनें समाजसेवा, सामाजिक जागरूकता, आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देने वाले विषयों पर विशेष रूप से कार्य किया है. शहर और क्षेत्र के लोगों के बीच प्रेम, आपसी सम्मान और सकारात्मक सोच को दर्शाने वाले ‘प्यार-प्यार’ व्लॉग भी बनाए हैं, जिनका उद्देश्य समाज में सौहार्द और भाईचारे का संदेश देना रहा है.

अंजू कोठारी, समाजसेविका

बांसवाड़ा जिले की अंजू कोठारी ने शहर और जिले में जरूरतमंद परिवार और लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है. इसके साथ ही उन्होने पर्यावरण, ब्लड डोनेशन, फल वितरित, स्कूल में पुस्तक वितरण और कपडे वितरण किए हैं. कोठारी लगातार समाजसेवा और धार्मिक कार्यों में आगे रहती है और समय समय पर परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर लोगों की मदद करती है.

सर्वत्र सेवा संस्थान

बांसवाड़ा जिले में सर्वत्र सेवा संस्थान एक जानी पहचानी संस्था है, इस सस्थान ने ब्लड डोनेशन, निशुल्क हेलमेट वितरित किए है. साथ ही सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी इस संस्थान के सदस्य जुड़े हुए हैं. इस संस्थान द्वारा समय समय पर प्रसाशन और पुलिस की मदद क़ो भी आगे रहते हैं और जरूरतमंद परिवारों की मदद भी लगातार करते रहते हैं.

वैशाली कलाल

बांसवाड़ा जिले की वैशाली कलाल ने उदयपुर संभाग की सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर एडल्ट लीडर ट्रेनर बनने का गौरव प्राप्त किया. स्वयं ने स्काउट में 20 से अधिक राष्ट्रीय गतिविधियां, 1 अंतरराष्ट्रीय गतिविधि में हिस्सा लिया. जनजाति क्षेत्र की लड़कियों को राज्य स्तर पर 50 से अधिक, राष्ट्रीय स्तर पर 20 से अधिक और जिला स्तर पर 200 से अधिक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सहभागी बनवाया है. साथ ही वैशाली कई बार सम्मानित भी हो चुकी है.

