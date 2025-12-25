Zee Rajasthan
Swarnim Rajasthan Banswara: बांसवाड़ा सहित पूरा उदयपुर संभाग तेजी से विकास के पथ पर है- UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा

Swarnim Rajasthan Banswara: ज़ी राजस्थान चैनल दर्शकों तक खबर पहुंचाने के साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करता रहता है. इसी क्रम में बांसवाड़ा में 'एक कदम विकास की ओर बांसवाड़ा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Published: Dec 25, 2025, 09:50 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 09:50 PM IST

Swarnim Rajasthan Banswara: बांसवाड़ा सहित पूरा उदयपुर संभाग तेजी से विकास के पथ पर है- UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा

Swarnim Rajasthan Banswara: ज़ी राजस्थान चैनल दर्शकों तक खबर पहुंचाने के साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करता रहता है. इसी क्रम में बांसवाड़ा में 'एक कदम विकास की ओर बांसवाड़ा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले का मान बढ़ाने वालों का सम्मान किया गया. साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर दिग्गजों ने चर्चा भी की.

कार्यक्रम में बोलते हुए ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि मातृ त्रिपुर सुंदरी की यह भूमि, जो अपने झीलों और पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आज एक कदम विकास की ओर बढ़ चुकी है और वह है बांसवाड़ा की धरा. मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और जिम्मेदारीपूर्ण महसूस कर रहा हूं. जिम्मेदारी इसलिए, क्योंकि बांसवाड़ा वह धरा है जहां संभावनाओं का संगम है. यहां की मिट्टी में श्रम है, यहां के लोगों में आत्मसम्मान है और यहां के भविष्य में अपार उजाला है. इसी के साथ ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया.

कार्यक्रम में प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की. उन्होंने ज़ी राजस्थान के पहल की तारीफ की और कहा कि वैसे तो बांसवाड़ा की धरा, आजादी के पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्र के रूप में प्रख्यात रहा है. आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उदयपुर में मेरे दो कार्यक्रम थे, जिनमें एक कार्यक्रम स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी स्मृति ट्रस्ट द्वारा इस क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले नब्बे फीसदी से ज्यादा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं परीक्षा में अंक लाने वाले विद्यार्थी बालक बालिकाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम में शामिल होने का भी मुझे सौभाग्य मिला.

बांसवाड़ा में 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि आज इस पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीएसपी क्षेत्र के लिए, जनजाति गांवों के लिए भगवान बिरसा मुण्डा जनजाति उत्कर्ष गांव योजना की शुभारंभ दो अक्टूबर को किया है. यह इस योजना के माध्यम से आने वाले समय में जो भी जनजाति जिसमें पचास प्रतिशत जनजाति निवास करती है. ऐसे राजस्व गांवों में तीव्र गति से विकास जिसमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भारत सरकार के माध्यम से होगा.

गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश मीणा ने कहा कि जो हमारी राजस्थान सरकार की उपलब्धियां हैं. इनका प्रचार प्रसार भी ज़ी राजस्थान के द्वारा हमारे इस पूरे क्षेत्र में ठीक तरीके से किया जाता है और आमजन तक सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राजस्थान सरकार की बात हो. राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है. इन सरकारों के द्वारा जो आमजन के हित में जो निर्णय होते हैं इनका प्रचार प्रसार करने में यह चैनल एक अग्रणी चैनल है.

स्पेशल गेस्ट बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कहा कि गत वर्ष की भांति इस बार भी ज़ी राजस्थान ने राज्य सरकार के विकास को दर्शाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है. सामान्यतः माना जाता है कि मीडिया सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस करता है, कमियां निकालता है, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों से जाहिर होता है कि मीडिया ना सिर्फ समस्याओं को दिखाता है, बल्कि समस्याओं का समाधान को भी बतलाता है.

ज़ी राजस्थान के इस सफल कार्यक्रम की सभी ने मुक्तकंठ से सराहना की. इस दौरान जिले के विकास पर भी चर्चा की गई. ज़ी राजस्थान ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि ज़ी हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

