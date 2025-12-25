Swarnim Rajasthan Banswara:ज़ी राजस्थान न्यूज़ ने हमेशा अपने सामाजिक दायित्वों को प्राथमिकता दी है. इसी क्रम में आज गुरुवार को बांसवाड़ा में ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस आयोजन के दौरान सौ द्वीपों की नगरी बांसवाड़ा की कई प्रतिष्ठित और प्रभावशाली हस्तियों को उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

एक कदम विकास की ओर बांसवाड़ा कार्यक्रम में झाबर सिंह खर्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. वहीं, हेमंत मीणा (राजस्व मंत्री) और कैलाश मीणा विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे. कार्यक्रम में डॉ. इंद्रजीत यादव, जिला कलेक्टर बांसवाड़ा ने विशेष अतिथि के रूप में सहभागिता की.

कार्यक्रम के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनके नाम और सम्मान के कारण इस प्रकार हैं-

बेणेश्वर लोक विकास संस्थान

बेणेश्वर लोक विकास संस्थान एक जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना साल 2003 में प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र में की गई. इस संस्थान के संस्थापक यतिन उपाध्याय हैं, जो वर्तमान में संस्थान के सचिव के रूप में कार्यरत हैं. सामाजिक विकास के साथ-साथ कला और संस्कृति के प्रति उनकी गहरी समझ और दिया है.

नीता व्यास, शिक्षिका

बांसवाड़ा शहर की नीता व्यास पिछले कई सालो से विशेष आवश्यकता वाले छात्र और छात्राओं के लिए काम कर रही है. इन छात्र और छात्राओं की भाषा क़ो समझना और इन्हे समझाने का कार्य कर रही है. इतना ही नहीं भामाशाह और संस्थान की मदद से कई विशेष आवश्यकता वाले और मुख बधिर और दृष्टिहिन बच्चों क़ो उपकरण उपलब्ध कराए. नीता व्यास के इस बेहतर कार्य के चलते इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है.

देवीलाल मीणा, सीआई

बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना अधिकारी देवीलाल मीणा बेहतर पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, जिससे अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है. मीणा ने अपने थाना क्षेत्र में बड़ी- बड़ी वारदातों का खुलासा किया है, जिसमें हत्या, चोरी, लूट, फायरिंग, चाकूबाजी सहित अन्य वारदातें शामिल है. मीणा साथ ही यातायात नियमों की पालना के लिए भी आमजन क़ो प्रेरित कर रहे हैं.

बुद्धाराम विश्नोई, सीआई

बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना अधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने जिले में बड़ी- बड़ी वारदातों का खुलासा किया है. इतना ही नहीं, शराब तस्करी और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में भी विश्नोई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करों क़ो गिरफ्तार किया है, साथ ही शहर और उसके आसपास के गांवो में हो रही चोरी, लूट जैसी वारदातों में लिप्त बदमाशों क़ो भी गिरफ्तार कर सलाखों में डाला है.

त्रिपुरा फाउंडेशन संस्थान

बांसवाड़ा शहर में संचालित त्रिपुरा फाउंडेशन संस्थान समाजसेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है. इस संस्थान द्वारा रोजाना निशुल्क चिकित्सकों से मरीजों की जांच कराई जाती है. साथ ही सभी प्रकार की जांच और दवाओं क़ो कम दामों में मरीजों क़ो दिया जा रहा है. रोजाना यहां पर बड़ी संख्या में मरीज आ रहे है और अपना चेकअप निशुल्क करवा रहे हैं.

अंकित माहेश्वरी, अधिशासी अभियंता अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना

बांसवाड़ा जिले के जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियंता अंकित माहेश्वरी के पास अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का जिम्मा है. यह परियोजना जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस परियोजना क़ो लेकर माहेश्वरी लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं. इस परियोजना से जिले के 338 गांवों की 41,903 हेक्टेयर जमीन सिंचित होंगी. इसके साथ ही माहेश्वरी लगातार अपने कार्य से इस परियोजना में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने में भी जुटे हैं.

राजवीर सिंह, एसआई

बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने अपनी बेहतर पुलिसिंग के चलते अपने थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाई रखी है और आमजन से सीधा संवाद कर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है. साथ ही राजवीर सिंह ने हत्या, लूट और चोरी जैसी कई वारदातों का खुलासा भी किया है.

