Swarnim Rajasthan Banswara: राजस्थान के दक्षिणी छोर पर बसा बांसवाड़ा सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि प्रकृति, आदिवासी संस्कृति और इतिहास का अनोखा संगम है. इसे 'सौ द्वीपों का शहर' कहा जाता है क्योंकि यहां माही नदी और उसकी सहायक धाराओं पर बने छोटे-बड़े टापू बांसवाड़ा को खास पहचान देते हैं. हरे-भरे पहाड़, घने जंगल, शांत झीलें और समृद्ध भील संस्कृति इस जिले को रेगिस्तानी राजस्थान से बिल्कुल अलग रूप देती है. बांसवाड़ा वह जगह है, जहां राजस्थान की पहचान में हरियाली, पानी और प्रकृति की ठंडक भी शामिल हो जाती है.

आज गुरुवार को हुए एक कदम विकास की ओर बांसवाड़ा में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद रहे. विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश मीणा शामिल हुए. स्पेशल गेस्ट के तौर पर बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने शिरकत की.

स्वर्णिम राजस्थान बांसवाड़ा कार्यक्रम के तहत जिन विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, उनके नाम और सम्मान के कारण इस प्रकार हैं-

रीना कुमारी कटारा, शिक्षिका

बांसवाड़ा जिले की इटाउवा निवासी शिक्षिका रीना कुमारी कटारा ने अपनी मेहनत से दिव्यांग होते हुए अपने परिवार, जिले, राज्य और देश का नाम रोशन किया है. रीना ने एयर रायफल शूटिंग चैम्पियनशिप में कई मेडल देश और प्रदेश के कई राज्यों में जीते हैं. रीना ने अबतक कई एयर रायफल शूटिंग चैम्पियनशिप में भाग लिया है और 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. रीना कटारा की इस उपलब्धि के कारण बांसवाड़ा जिले की जनता उन पर गर्व महसूस करती है.

खुशबू पंड्या, नर्सिंग ट्यूटर

खुशबू पंड्या IGNOU से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट धारक एवं भारत सरकार के गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिनिधि हैं. आपके नेतृत्व में भारत के विभिन्न राज्यों में 45 से अधिक PHC, HWC और UPHC संस्थानों को राष्ट्रीय प्रमाणन एवं लाखों की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई. राज्य स्तर पर 60 से अधिक संस्थानों, जिनमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज का लेबर रूम भी शामिल है, के गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन की सूत्रधार रहीं. एक मास्टर ट्रेनर के रूप में आपने 100 से अधिक प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती दी है.

राधाकृष्ण खन्ना, समाजसेवी

बांसवाड़ा शहर के समाजसेवी राधाकृष्ण खन्ना ने कई सालों से समाजसेवा और धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं. खन्ना जिले के कई सामाजिक और धार्मिक संघठनों से जुड़े हुए हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद क़ो लेकर हमेशा से आगे रहते हैं. अभी कुछ दिनों पहले ही खन्ना ने देहदान का संकल्प लिया है. खन्ना का यह कदम समाज में जागरूकता फैलाने के साथ ही अनेक जीवन क़ो संजीवनी देने का काम करेगा.

हरीश कलाल, समाजसेवी

बांसवाड़ा जिले के समाजसेवी हरीश कलाल हमेशा से समाजसेवा और धार्मिक कार्यक्रमों में आगे रहे हैं. हरीश कलाल जिले में कई संघठनों से जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष है, यह हमेशा से लोगों की मदद करने के लिए आगे रहे हैं. हरीश कलाल द्वारा किए गए बेहतर कार्यों क़ो लेकर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सहित कई जगह सम्मानित किया जा चुका है. हरीश कलाल द्वारा जिले में सर्व समाज के लिए भी कई बार योगदान दिया है, और जरूरतमंद परिवारों क़ो भी इन्होने कई बार मदद की है.

नटवर तेली, अध्यक्ष, मानगढ़ क्रिकेट चैंपियनशिप और मनीष देव जोशी, सचिव, बांसवाड़ा क्रिकेट संघ

मानगढ़ क्रिकेट चैंपियनशिप केवल एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं का एक सशक्त मंच है. बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की पहल से शुरू हुई यह प्रतियोगिता आज स्थानीय क्रिकेट को आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों से जोड़ने का कार्य कर रही है. साल 2022 में 32 टीमों के साथ शुरू हुआ यह सफर, आज 86 टीमों की भागीदारी, नाइट क्रिकेट, लेदर बॉल मुकाबलों, लाइव स्ट्रीमिंग और आधुनिक तकनीकों जैसे थर्ड अंपायर, एक्शन रिप्ले और DRS तक पहुंच चुका है.