खौलती हुई चाय की कढ़ाई में जा गिरा मासूम, गंभीर झुलसने के बाद चल रहा इलाज

बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र के खेरडाबरा गांव में एक छोटे बच्चे के साथ भयावह हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, बच्चा अपने घर में खेलते समय अचानक चूल्हे पर रखी चाय की कढ़ाई में गिर गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 19, 2025, 10:10 AM IST | Updated: Oct 19, 2025, 10:10 AM IST

खौलती हुई चाय की कढ़ाई में जा गिरा मासूम, गंभीर झुलसने के बाद चल रहा इलाज

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र के खेरडाबरा गांव में एक छोटे बच्चे के साथ भयावह हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, बच्चा अपने घर में खेलते समय अचानक चूल्हे पर रखी चाय की कढ़ाई में गिर गया. इस हादसे में बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया और परिजनों में हड़कंप मच गया.

परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया

हादसे के तुरंत बाद परिजनों ने बच्चे तनुज को एमजी हॉस्पिटल लाया. अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसकी स्थिति का आकलन किया और गंभीर रूप से झुलसे होने के कारण उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की स्थिति नाजुक है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है.

दुर्घटना का कारण और सुरक्षा की अहमियत

बताया जा रहा है कि बच्चा खेल-खेल में चूल्हे के पास गया और असावधानी के कारण चाय की कढ़ाई में गिर गया. यह हादसा बच्चों के घर में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे बच्चों के आसपास गरम पानी, तेल या अन्य गर्म वस्तुएं रखने से बचना चाहिए और चूल्हे के पास बच्चों की पहुंच रोकनी चाहिए.

स्थानीय लोग और परिजन चिंतित

हादसे के बाद गांव में चिंता का माहौल है. परिजन और पड़ोसी बच्चे की जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. अस्पताल स्टाफ ने भी परिजनों को बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश दिए हैं.

बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी

यह घटना यह दर्शाती है कि घर में बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है. छोटे बच्चों के खेलते समय उनके आसपास गर्म वस्तुओं से दूरी बनाना और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना ही ऐसे हादसों से बचाव का एकमात्र उपाय है.

