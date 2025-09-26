बांसवाड़ा में किसान का राहुल गांधी पर तंज, सुनते ही PM मोदी हंसते-हंसते हुए लोटपोट!

Banswara News: बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को अपने दौरे के दौरान किसानों से संवाद किया. इस मौके पर कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों ने पीएम से सीधे बातचीत की. संवाद के दौरान एक किसान की बात पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा.
किसान ने साधा राहुल गांधी पर तंज
संवाद के दौरान एक किसान ने कहा कि आलू से सोना तो नहीं बना, लेकिन आपने हमारी जमीन से सोना दे दिया. किसान का यह बयान दरअसल राहुल गांधी के पुराने बयान पर तंज था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मशीन में आलू डालकर सोना निकाला जा सकता है.
पीएम मोदी भी नहीं रोक पाए हंसी
किसान की यह टिप्पणी सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ठहाके लगाने लगे. मंच पर मौजूद अन्य नेता और किसान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके.
कुसुम योजना का लाभ
किसान ने पीएम मोदी को बताया कि कुसुम योजना से उसे न केवल मुफ्त बिजली मिल रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी बढ़ी है. किसान ने कहा कि यह योजना उसकी जिंदगी बदलने वाली साबित हुई है.
सियासी रंग भी चढ़ा
किसान की टिप्पणी ने मौके पर सियासी रंग भी भर दिया. हालांकि किसान ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान की ओर इशारा कर दिया. इस पर पीएम मोदी ने भी मजाकिया अंदाज में ठहाका लगाकर माहौल हल्का कर दिया.
बांसवाड़ा दौरे पर पीएम मोदी का यह संवाद जहां किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास था, वहीं बीच-बीच में हुए ऐसे वाकये से कार्यक्रम में हंसी और राजनीति दोनों का तड़का देखने को मिला.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय केवल लूट ही लूट थी, जबकि भाजपा सरकार में बचत और विकास हुआ है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि देश आज जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है.
पीएम मोदी ने कांग्रेस के दौर के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार देशवासियों को लूट रही थी. टैक्स और महंगाई चरम पर थे. उन्होंने कहा, “2014 से पहले की स्थिति ऐसी थी कि हर चीज महंगी थी. जब जनता ने हमें मौका दिया, हमने कांग्रेस की लूट को रोका.”
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पहले 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लगता था. 2017 में वही सामान 118 रुपए में मिलता था. अब जीएसटी के बाद इसे 105 रुपए में खरीदा जा सकता है, यानी 26 रुपए की बचत. जूते का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि 500 रुपए के जूते पर 75 रुपए टैक्स लगता था. अब जीएसटी सुधार के बाद खर्च कम हुआ है.
