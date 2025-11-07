बांसवाड़ा में खौफनाक वारदात! शख्स ने बेटी और नाती पर कुल्हाड़ी से किया हमला, मासूम की मौके पर मौत

Banswara News: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सेंट्रल जेल के पीछे स्थित एक कॉलोनी में एक पिता ने अपनी ही बेटी और तीन वर्षीय नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में मासूम असलम खान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 27 वर्षीय बेटी काजल गंभीर रूप से घायल हो गई है.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर शाम यह दर्दनाक घटना उस समय हुई, जब परिवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. अचानक गुस्से में आए पिता ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी बेटी काजल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस बीच जब तीन साल का मासूम असलम बीच-बचाव करने पहुंचा, तो आरोपी ने उस पर भी वार कर दिया. असलम लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मच गई चीख-पुकार

घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल काजल को तुरंत बांसवाड़ा एम.जी. चिकित्सालय ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि काजल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने आरोपी पिता को मौके से ही डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को इस वारदात की मुख्य वजह बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

इलाके में सनसनी

इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है. लोगों का कहना है कि एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी और नवासे पर इस तरह का हमला अमानवीय है. स्थानीय लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.

आरोपी से पूछताछ जारी

मासूम असलम खान के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आएगी.

