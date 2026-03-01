Zee Rajasthan
तूफान की रफ्तार से दौड़ी डोडा चूरा से भरी फॉर्च्यूनर, पुलिस पर फायरिंग के बाद गाड़ी जब्त

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश नंबर की अवैध डोडा चूरा से भरी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने देर रात पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश की.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAjay ojha
Published:Mar 01, 2026, 06:08 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 06:08 PM IST

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश नंबर की अवैध डोडा चूरा से भरी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने देर रात पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश की. तस्करों ने बैरिकेट तोड़े, रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारी और गांवों की संकरी गलियों में करीब 120 किमी घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई और तों और पुलिस पर हवाई फायरिंग भी की.

पूरे घटनाक्रम में चार थानों और तीन पुलिस चौकियों की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीछा किया. पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में घेराबंदी की गई. देर रात तक चली इस कार्रवाई में तस्करों ने वाहन खेतों की ओर मोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर खजूरी गांव में खेती मार्ग होते हुए पहाड़ी इलाके की तरफ भाग निकले.

हालांकि पुलिस टीम वाहन तक पहुंच गई और उसमें भरे कट्टों में डोडा चूरा बरामद कर लिया. दानपुर थाना पुलिस ने फॉर्च्यूनर को जब्त कर थाने में खड़ा कराया है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वाहन में लाखों रुपये का अवैध डोडा चूरा भरा है. सूत्रों के मुताबिक, गाड़ी पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट लगी थी, जबकि अन्य राज्यों व जिलों की नंबर प्लेट भी वाहन में मिली हैं, जिससे तस्करी के नेटवर्क की आशंका गहराई है.

कार्रवाई में आबापुरा थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत की भूमिका अहम रही, जिन्होंने वाहन को रोकने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया. फिलहाल चालक व परिचालक की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं. मामले की विस्तृत जांच जारी है. तस्करों ने प्रतापगढ़ के सालमगढ़, बांसवाड़ा के दानपुर और पाडला में पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

