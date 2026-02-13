चाकू से काटकर उधेड़ी थी दोस्त के चेहरे की चमड़ी, नाले में सड़ने के लिए फेंकी थी लाश, बांसवाड़ा में अवैध संबंध में यार ने ही की रोंगटे खड़े करने वाली हत्या

Zee Rajasthan
Banswara Crime News: बांसवाड़ा सदर थाना क्षेत्र के गारिया नाले में मिले शव की पहचान विशाल बंजारा के रूप में हुई; मुख्य आरोपी दिनेश खराड़ी ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में विशाल की हत्या की, सुबह चेहरा चाकू से उधेड़कर पहचान मिटाई और वीडियो बनाकर पत्नी को डराया.

Published: Feb 13, 2026, 10:47 AM IST

Banswara Murder News: बांसवाड़ा जिले के ​सदर थाना क्षेत्र के गारिया नाले में 6 फरवरी को मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. यह हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक के सबसे पक्के दोस्त ने ही अपने साथी के साथ मिलकर की थी. दोस्ती और विश्वास के कत्ल की यह कहानी रूह कंपा देने वाली है. आरोपी ने न केवल अपने दोस्त की हत्या की, बल्कि पहचान छिपाने के लिए अगले दिन सुबह वापस आकर चाकू से उसके चेहरे की चमड़ी तक उधेड़ दी और इस नृशंसता का वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को भी दिखाया.


​पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी दिनेश खराड़ी लूट के मामले में जेल में बंद था. इस दौरान उसका दोस्त विशाल बंजारा (27), दिनेश की प्रेमिका को उससे मिलवाने जेल ले जाता था और जमानत में भी मदद कर रहा था. इसी बीच विशाल और दिनेश की प्रेमिका के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. दिसंबर 2024 में जेल से छूटने के बाद दिनेश ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली, लेकिन उसे विशाल और अपनी पत्नी के संबंधों पर शक होने लगा.

फिर ​30 जनवरी को विशाल अपनी मां की ज्वेलरी गिरवी से छुड़ाने के लिए दिनेश और सुशील मईड़ा के साथ निकला था. काम निपटाने के बाद तीनों शराब पीने ठिकरिया के पास गए. वहां विशाल के फोन पर बार-बार कॉल आ रहे थे. ओर विशाल ने एक आपत्तिजनक धुंधला फोटो दिखाया और किनारे जाकर बात करने लगा. दिनेश और सुशील को शक हुआ कि फोटो दिनेश की पत्नी की है. बस इसी शक में दोनों ने विशाल को खत्म करने की प्लानिंग कर ली.

​आरोपीयो ने विशाल को टामटिया-गारिया नाले के पास झाड़ियों में ले गए और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. रात को शराब के नशे में दोनों घर लौट गए. लेकिन सुबह नशा उतरा तो डर लगा कि कहीं विशाल जिंदा न बच गया हो. अगले दिन 31 जनवरी की सुबह दोनों फिर घटनास्थल पहुंचे. पहचान मिटाने के लिए चाकू से विशाल के चेहरे की चमड़ी उतार दी. सीने और पेट पर गहरे वार किए. फिर आरोपियों ने इस भयानक कत्ल का वीडियो बनाया, जिसे दिनेश ने घर जाकर अपनी पत्नी को दिखाया ताकि वह डर जाए.

​गुमराह करने के लिए रची ''अहमदाबाद'' वाली कहानी
​हत्या के बाद पुलिस और परिजनों को भटकाने के लिए दिनेश ने विशाल का मोबाइल चालू किया. विशाल के परिजनों को सूचना दिलवाई की उसका मोबाइल चालू हो गया है. फिर दिनेश ने अपनी पत्नी से एक अनजान औरत बनकर विशाल के परिजनों से बात करवाई और कहा कि "विशाल तो मेरे साथ अहमदाबाद में है और दुकान पर काम कर रहा है." फिर फोन काट दिया. उसका मकसद यह था कि सबको लगे कि विशाल किसी महिला के साथ भाग गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


