गैस सिलेंडर की छोटी सी बात पर झगड़ा, बहू ने सास को चप्पल से पीटा

Gas cylinder dispute: गैस सिलेंडर की छोटी सी बात को लेकर नयागांव में सास-बहू के बीच हिंसक झगड़ा हो गया. बहू सुमित्रा ने अपनी 70 वर्षीय सास शांता देवी को चप्पल, लात-घूंसों और धक्कों से बुरी तरह पीट दिया.
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Banswara News: एक मामूली गैस सिलेंडर को लेकर परिवार में इतना भयानक विवाद हुआ कि बहू ने अपनी 70 वर्षीय सास को चप्पल, लात-घूंसों और धक्कों से बुरी तरह पीट दिया. पूरी घटना बांसवाड़ा शहर के निकट नयागांव गांव में शनिवार को हुई.
बहू का दो बार हमला, सास गंभीर रूप से घायल
पीड़िता शांता देवी (70) ने बताया कि उनकी बहू सुमित्रा दूसरे घर में रहती है. शुक्रवार रात को सुमित्रा अचानक आई और गैस सिलेंडर देने की मांग करने लगी. शांता देवी ने एक ही सिलेंडर होने के कारण देने से मना कर दिया. इस बात पर दोनों में तीखी बहस हो गई. शनिवार दोपहर को सुमित्रा दोबारा आई. इस बार शांता देवी रसोई में खाना बना रही थीं. बहू ने रसोई में घुसकर उन्हें धक्का दिया और सिलेंडर जबरन खोलने लगी. शांता देवी ने कहा कि पहले रोटियां बन जाने दो, फिर सिलेंडर ले जाना, लेकिन बहू नहीं मानी. उसने सिलेंडर का रेगुलेटर हटाकर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी.
जब शांता देवी ने रोका तो बहू सुमित्रा ने गुस्से में आकर चप्पल से मारना शुरू कर दिया. लात-घूंसों की बौछार कर दी. 70 वर्षीय वृद्ध महिला फर्श पर गिर गई. आसपास के परिजनों ने जब बीच-बचाव किया तो बहू ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और सड़क से पत्थर उठाकर मारने दौड़ी.
सीसीटीवी में कैद हुई पूरी हिंसा
घर में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बहू किस तरह बेकाबू होकर सास पर टूट पड़ी. वीडियो में बहू के हमले और लोगों को पत्थर मारने की कोशिश भी दर्ज है.
सास की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती
गंभीर रूप से घायल शांता देवी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों ने चिंता जताई है कि वृद्धा को कई जगहों पर गहरी चोटें आई हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण सबूत मानकर कब्जे में ले लिया है. रायसर थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है. थानाधिकारी ने बताया कि मामले में बहू सुमित्रा के खिलाफ मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा.
परिवार में बढ़ते तनाव की वजह
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सास-बहू के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद चल रहा था. गैस सिलेंडर वाली घटना बस बिंदु बन गई, जिसने हिंसा का रूप ले लिया. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सास-बहू के रिश्तों में बढ़ते तनाव और छोटी-छोटी बातों पर हिंसक रूप ले लेने की समस्या को उजागर कर दिया है. पुलिस अब जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई पूरी करने का प्रयास कर रही है.
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