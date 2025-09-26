बांसवाड़ा में 4 साल से अधर में विद्यालय भवन निर्माण, बरामदे और खुले में पढ़ने को मजबूर 92 बच्चे

Banswara News: जिले के ग्राम पंचायत नांदिया के छापरियापाड़ा गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 12 साल से अपने भवन का इंतजार कर रहा है. वर्ष 2013 में खोले गए इस विद्यालय में वर्तमान में 92 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन भवन नहीं होने के कारण बच्चे गांव के हनुमान मंदिर के 10×20 फीट के बरामदे में पढ़ाई कर रहे हैं. हालात यह है कि हर शनिवार मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम होने पर बच्चों को खुले आसमान के नीचे तपती धूप में पढ़ना पड़ता है.

35 लाख स्वीकृत

विद्यालय भवन निर्माण के लिए वर्ष 2018 में पहली बार बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन जमीनी विवाद के चलते कार्य अटक गया. बाद में 2021-22 में भवन रहित विद्यालय की श्रेणी में आने पर राज्य सरकार ने 35 लाख का बजट स्वीकृत किया. स्थानीय सरपंच अंकित निनामा और तत्कालीन पीओ सुरेश राजोरा के प्रयासों से जमीन विवाद सुलझाकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया. इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदार की अनदेखी के चलते चार साल बाद भी भवन का कार्य पूरा नही हो पाया है.

सरपंच अंकित निनामा का कहना है कि स्कूल के भवन निर्माण के लिए कई बार पीईईओ, सीबीईओ, सहायक अभियंता और ठेकेदार को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला. वहीं, विद्यालय एसएमसी अध्यक्ष कैलाश निनामा ने चेतावनी दी है कि तीन दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो बच्चों के साथ आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

समग्र शिक्षा के सहायक अभियंता ने बताया कि ठेकेदार को 2-3 बार नोटिस दिए जा चुके हैं. अब अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद भी काम नहीं हुआ तो ठेकेदार पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.

