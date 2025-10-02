Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

वो पोता जो अपनी दादी का बना हत्यारा, सोने की चूड़ी-चेन निकाल कर ले गया, गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: बांसवाड़ा जिले के छाजा कस्बे में 58 वर्षीय कलावती पंड्या की निर्मम हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया. हत्या उनके जेठ के पौत्र चंकी उर्फ सुविक पंड्या ने लूट के इरादे से की थी. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 02, 2025, 11:21 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 11:21 AM IST

Trending Photos

हिंगलाज माता धाम, जब श्रद्धालुओं ने अग्नि पर चलकर मनाई नवरात्रि, देखें ये फोटोज
5 Photos
pratagarh news

हिंगलाज माता धाम, जब श्रद्धालुओं ने अग्नि पर चलकर मनाई नवरात्रि, देखें ये फोटोज

Dussehra 2025: दशहरा पर राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण
6 Photos
Dussehra 2025

Dussehra 2025: दशहरा पर राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण

राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें
6 Photos
Bhilwara news

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें

वो पोता जो अपनी दादी का बना हत्यारा, सोने की चूड़ी-चेन निकाल कर ले गया, गिरफ्तार

Banswara Muder News: बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र के छाजा गांव में मंगलवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. एक युवक ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी ही दादी की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी, जो मृतका का पोता है, ने लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया और दादी के सोने के गहने लेकर फरार हो गया. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

घटना का खौफनाक मंजर
मृतका कलावती पंड्या (58), पत्नी सुरेंद्र पंड्या, घटना के समय अपने घर की रसोई में काम कर रही थीं. तभी पीछे से आए उनके पोते चंकी उर्फ सुविक पंड्या (35) ने उनकी गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. चाकू के हमले इतने भीषण थे कि महिला की गर्दन लगभग धड़ से अलग हो गई. आरोपी को डर था कि दादी जिंदा बच सकती हैं, इसलिए उसने बार-बार हमले किए. इसके बाद वह दादी की सोने की चेन, दोनों हाथों की चूड़ियां और नकदी लूटकर भाग गया.

पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा आरोपी
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चंकी उर्फ सुविक पंड्या को गिरफ्तार कर लिया. वह मृतका के पड़ोस में ही रहता था. शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त पूछताछ में उसने सच कबूल कर लिया. हत्या के बाद वह अपने घर गया, कपड़े बदले और घटनास्थल के आसपास घूमता रहा ताकि किसी को शक न हो. ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि वह मृतका के घर सबसे ज्यादा आता-जाता था, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा.

कर्ज ने बनाया हत्यारा
जांच में खुलासा हुआ कि चंकी पहले गांव में ई-मित्र की दुकान और कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था. डेढ़ साल पहले वह गुजरात गया, जहां उस पर 1.5 से 2 लाख रुपये का कर्ज हो गया. कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी दादी के सोने के गहने लूटने की साजिश रची. उसने डर के मारे दादी की निर्मम हत्या कर दी ताकि उसकी पहचान उजागर न हो.

अकेले रहता था आरोपी
आनंदपुरी थाना सीआई विक्रम सिंह के अनुसार, आरोपी के परिवार के गांव में दो मकान हैं. उसकी विधवा शिक्षिका मां और छोटा भाई नए मकान में रहते हैं, जबकि चंकी मृतका के घर के पास बने पुराने मकान में अकेला रहता था. मृतका कलावती भी अपने घर में अकेली रहती थीं. उनका बड़ा बेटा अमित पंड्या घाटोल में और छोटा बेटा जयेश पंड्या बहन के साथ देवदा में रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की सक्रियता
आरोपी की गिरफ्तारी में एएसआई रतनलाल, कल्याणसिंह, हेड कॉन्स्टेबल महेशचन्द्र और चंदूलाल की अहम भूमिका रही. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस जघन्य अपराध का खुलासा हो सका.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news