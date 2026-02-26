Banswara News: तेज रफ्तार क्रूजर ने दो बाइकों को मारी टक्कर, 7 लोग घायल

Banswara News: बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड स्थित बड़गांव इलाके में तेज रफ्तार क्रूज़र गाड़ी ने दो अलग-अलग बाइकों को टक्कर मार दी. हादसे में कुल 7 लोग घायल हो गए, जिनमें चार महिलाएं, दो युवक और एक मासूम बच्ची शामिल हैं. सभी घायल एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ोदिया की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आई क्रूज़र ने अचानक जोरदार टक्कर मार दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार लोग सड़क पर गिर पड़े. हादसे में किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो किसी का पैर टूट गया, वहीं कुछ लोगों के सिर में गंभीर चोट आई है. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को संभालते हुए पुलिस को सूचना दी.

क्रूज़र गाड़ी को जब्त कर लिया गया

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हादसे में छगन पिता रकमा, आशा पत्नी छगन कटारा, काव्या पिता छगन, नीमा पत्नी लक्ष्मण, मुकेश पिता वीजा, आशा पत्नी मुकेश और सुनीता पत्नी कांति घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने टक्कर मारने वाली क्रूज़र गाड़ी को जब्त कर लिया है.

घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. परिजनों और स्थानीय लोगों की अस्पताल में भीड़ लगी रही.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार क्रूज़र चालक के शराब के नशे में होने की भी सूचना सामने आई है. हालांकि पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और क्रूज़र गाड़ी के चालक की तलाश कर रही है.

पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल घायलों के उपचार पर प्राथमिकता दी जा रही है और वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-