खौफनाक होली! रंग नहीं राजस्थान में यहां लोग फेंकते हैं आग के गोले, परंपरा, आस्था या अंधविश्वास?

Banswara Holi 2026: राजस्थान के जनजाति अंचल कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में आज अनोखी होली देखने को मिली. कस्बे में होलीका दहन होने के बाद आज सुबह ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और जलती लड़कियों से एक दूसरे पर हमला कर राड़ खेली.

करीब 3 मिनट तक यह राड़ का आयोजन चलता रहा, जिसमें ढोल की थाप पर ग्रामीणों के दो अलग-अलग ग्रुप बने हुए थे, जो एक दूसरे के ऊपर जलती हुई लड़कियां फेक रहे थे. यह परंपरा कस्बे में 700 साल पुरानी है, जिसको आज भी स्थानीय लोगों ने जिंदा रखा है.

हालांकि यह राड़ जानलेवा होती है. इसमें कई लोग घायल भी होते हैं. आज भी इस राड़ में एक युवक घायल हुआ, जिसका स्थानीय चिकित्सालय में इलाज जारी है. वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मेडिकल का स्टाफ, पुलिस सब मौके पर मौजूद रहा.

यह होली 3 मिनट तक चलती है. गांव के पंचों द्वारा इसको रोका जाता है उसके बाद सभी ग्रामीण एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते हैं और गैर नृत्य खेलते हैं. इस रोड को देखने के लिए आसपास के गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचते हैं.



सीकर जिले के खाटूश्यामजी में खाटूधाम आस्था और उत्साह के अद्भुत संगम में बाबा श्याम के श्रद्धालु तोरणद्वार पर भक्ति रस में सराबोर नजर आए. श्याम प्रेमियों ने एक-दूसरे को गुलाब लगाकर और वातावरण में उड़ा कर भक्तिमय माहौल को और भी सुगंधित बना दिया. रंगों से सराबोर भक्त ढोल की थाप पर झूमते-गाते नजर आए.

चंद्रग्रहण के चलते इस बार श्याम भक्तों द्वारा धुलंडी का आयोजन अगले दिन किया जाएगा. मंदिर के पट बंद होने के बाद भी श्रद्धालुओं का दरबार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा. बंद दरबार के बाहर श्रद्धालु शीश नवाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते दिखाई दिए.

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर श्रीश्याम मंदिर कमेटी के गार्डों के साथ पुलिस जाप्ता पग-पग पर तैनात रहाअतिरिक्त सुरक्षा के तहत डिप्टी राव आनंद कुमार के नेतृत्व में थानाधिकारी पवन चौबे ने मुख्य प्वाइंटों पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. बुधवार को बाबा श्याम के संग श्याम भक्तों द्वारा मथुरा-बरसाना की होली की तर्ज पर विशेष होली उत्सव मनाया जाएगा जिसे लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.